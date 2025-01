ChKS Chełm i PZL Leonardo Avia Świdnik faworytami pierwszych meczów w 2025 roku

Pierwsi w nowym roku na boisko wybiegną siatkarze ze Świdnika. Drużyna prowadzona przez Jakuba Guza zaprezentuje się swoim kibicom już w sobotę o godzinie 17.

Do lotniczego miasta zawitają akademicy z Krakowa. AZS AGH to obecnie 13. drużyna PLS 1. Ligi. Podopieczni Andrzeja Kubackiego w 15 meczach zdobyli dziewięć punktów. W praktyce przełożyło się to na trzy zwycięstwa. Przed własną publicznością pokonali SMS PZPS Spała 3:1 i Olimpię Sulęcin 3:2. Z kolei na wyjeździe ograli 3:0 CUK Anioły Toruń. Jeden brakujący punkt dorzucili po wyjazdowym spotkaniu z MCKiS Jaworzno, po porażce 2:3.

W ostatniej kolejce krakowianie gościli we własnej hali lidera ChKS Chełm. Na miarę swoich możliwości postawili się chełmianom przegrywając ostatecznie 1:3: 20:25, 20:25, 27:25 i 23:25. Ekipa z Grodu Kraka potrafi walczyć z każdym przeciwnikiem. W pierwszym spotkaniu z Avią wprawdzie przegrała 0:3, ale szczególnie w trzecim secie podjęła wyzwanie ulegając 23:25. W pierwszej partii przegrała do 21, w drugiej - do 16.

Świdniczanie są faworytem sobotniego meczu i będą chcieli wywiązać się z tego zadania. Problemem może być jednak „głowa”. Powszechnie wiadomo, że będąc w roli faworyta zawsze gra się ciężko. Kibice „żółto-niebieskich” jednak nie wyobrażają sobie innego rozstrzygnięcia niż otwarcie nowego roku wygraną.

Na kolejny komplet punktów liczą także fani prowadzącego w tabeli ChKS Chełm. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego podejmą SMS PZPS Spała. Ostatni w tabeli „uczniowie” nie powinni sprawić problemów liderowi. Pierwszy gwizdek w niedzielę, o godzinie 16.