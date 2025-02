Dla obu zespołów z naszego regionu weekendowa seria gier ma duże znaczenie. Chełmianie mogą sobie nawet zagwarantować pierwsze miejsce w tabeli przed fazą play-off.

Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Andrzejewskiego to niepokonany w obecnym sezonie lider PLS 1. Ligi. Mariusz Marcyniak i spółka wygrali wszystkie 21 spotkań i mają 17 punktów przewagi nad drugim KPS Siedlce. W sobotę do Chełma zawita Mickiewicz Kluczbork, zaś KPS pojedzie do Radomia na mecz z Czarnymi.

Radomianie nadal mają realne szanse na wejście do ósemki i na swoim terenie zrobią wszystko aby powiększyć dorobek o kolejne trzy punkty. Mecz wicelidera rozpocznie się w sobotę o godzinie 14. A więc, grający dopiero o godzinie 18 chełmianie będą znać rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W przypadku porażki siedlczan, przy wygranej ChKS za trzy punkty, podopieczni trenera Andrzejewskiego, na sześć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego, będą już pewni pierwszej lokaty.

Do Chełma zawita Mickiewicz. Goście, to obecnie ósma drużyna rozgrywek, zgromadziła 34 punkty, tyle samo, co plasująca się lokatę wyżej PZL Leonardo Avia. Wygrana lidera będzie zatem z korzyścią także dla świdniczan.

Mickiewicz rozegrał 20 spotkań, z których wygrał 11. Pokonał po 3:1 m.in. Czarnych Radom, Lechię Tomaszów Mazowiecki, CUK Anioły Toruń, BKS Visłę Proline Bydgoszcz. W zespole z Kluczborka gra były rozgrywający chełmskiego klubu, Mariusz Magnuszewski. Siatkarz wystąpił w 19 spotkaniach, zdobył 46 punktów. Najlepiej punktującym w ekipie gości jest Mateusz Linda. Atakujący ma na koncie występ w 20 meczach, w których zdobył 295 punktów. Na drugim stopniu podium jest przyjmujący Janusz Górski, zdobywca 232 punktów, w 20 spotkaniach.

Faworytem meczu w Chełmie są gospodarze. W środę dzielnie walczyli w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski z obrońcą trofeum i ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów, Aluron CMC Wartą Zawiercie. Przegrali 0:3, ale była to bardzo pożyteczna lekcja od utytułowanego przeciwnika. Ten mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.

Również o godzinie 18 o punkty w Nowej Soli powalczy PZL Leonardo Avia. Podopieczni Jakuba Guza zmierzą się z 10. drużyną ligi. Nad Astrą świdniczanie mają cztery punkty przewagi. Siatkarze ze Świdnika mogą poprawić swoją sytuację, jeśli chodzi o miejsce w najlepszej ósemce rozgrywek. Wygrana Tomasza Kusia i spółki sprawi bowiem, że odskoczą od rywala, co może okazać się decydujące w późniejszej walce o play-off. W Astrze występuje były rozgrywający świdnickiego zespołu Kamil Durski. Z kolei w Avii gra atakujący z Nowej Soli, Tomasz Kryński.