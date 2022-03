Mickiewicz Kluczbork – Polski Cukier Avia Świdnik 2:3. Grali do końca

Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka, już po raz kolejny, udowodnili, że warto grać do końca. W partii otwarcia żółto-niebiescy zwyciężyli do 18. Dwie kolejne odsłony należały już do miejscowych. Warto jednak podkreślić, że w każdej z nich o wygranej Mickiewicza decydowała gra na przewagi (26:24, 27:25).

Avia, walcząca o wejście do najlepszej ósemki, walczyła do końca. Ważna była czarta partia. Z dobrej strony pokazał się Jakub Urbanowicz. Świdniczanie zwyciężyli 25:22 i doprowadzili do remisu 2:2. Ostatni punkt w tej odsłonie zdobył Kamil Kosiba, który skutecznym blokiem powstrzymał atak Jana Siemiątkowskiego.

Drużyna prowadzona przez trenera Chwastyniaka poszła za ciosem w tie-breaku. Świdniczanie szybko odskoczyli na 6:2, następnie wygrywali 8:3. Ostatecznie zwyciężyli 15:5 – asa zagrał Łukasz Walawender.

Mickiewicz Kluczbork – Polski Cukier Avia Świdnik 2:3 (18:25, 26:24, 27:25, 22:25, 5:15)

Mickiewicz: Schmidt, Szmajduch, Czerwiński, Siemiątkowski, Prokopczuk, Zimoń, Jaskuła (libero) oraz Bułkowski, Mucha, Kupka, Popik, Pasiński.

Polski Cukier Avia: Durski, Kosiba, Siwicki, Urbanowicz, Rećko, Obermeler, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Machowicz, Walawender, Toma, Kalinowski, Seliga.

MVP: Mateusz Rećko (Polski Cukier Avia).