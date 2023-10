Bogdanka LUK Lublin przegrała w finale Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

– Tomek był „RoboCopem” o złotym sercu. Jeszcze się nie urodził drugi taki zawodnik i człowiek, więc bardzo się cieszę, że w tak wspaniały sposób o nim przypominamy – mówił zachwycony mistrz olimpijski i świata Ryszard Bosek, kolega Wójtowicza ze złotej drużyny Wagnera.

Zawody w Lublinie były rozgrywane tuż przed inauguracją nowego sezonu PlusLigi. A jednym z głównych punktów było uhonorowanie jednego z najlepszych siatkarzy w historii.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby turniej stał na jak najwyższym poziomie, to zresztą obiecaliśmy Panu Tomaszowi w momencie, gdy zakładana była fundacja jego imienia – mówi Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza, organizatora turnieju.

– Jako Akademicki Związek Sportowy otrzymaliśmy wielkie zaufanie od tak wybitnego siatkarza, więc nie mogliśmy zawieść. Cieszy nas pozytywny feedback, jaki otrzymaliśmy od uczestników i z różnych zakątków Europy. Wiele osób ocenia, że jest to jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów towarzyskich. To nas tylko motywuje do jeszcze lepszej pracy w przyszłości – wyjaśnia Markiewicz.

Bogdanka LUK w sobotę ograła Asseco Resovię Rzeszów 3:0. Jastrzębski Węgiel do zera przegrał za to starcie z włoską Catanią. W niedzielę, przy okazji decydującej rozgrywki gospodarze w trzech setach musieli uznać wyższość przedstawiciela Serie A. Z kolei w starciu o trzecie miejsce górą był Jastrzębski Węgiel, który pokonał Asseco Resovię 3:1.

Wyniki II Turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:19, 25:21, 31:29); Jastrzębski Węgiel – Saturnia Catania 0:3 (19:25, 23:25, 24:26), mecz o 3. miejsce: Asseco Resovia – Jastrzębski Węgiel 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 18:25), mecz o 1. miejsce: Bogdanka LUK Lublin – Saturnia Catania 0:3 (22:25, 23:25, 26:28).