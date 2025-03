Lubelski Węgiel Bogdanka nadal sponsorem tytularnym siatkarzy LUK Lublin

– Bogdanka od lat wspiera rozwój sportu na Lubelszczyźnie. Nasza współpraca z klubem Bogdanka LUK Lublin to nie tylko sponsoring, ale przede wszystkim długofalowe zaangażowanie w budowanie silnego zespołu siatkarskiego w regionie – mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

W sezonie 24/25 Wifredo Leon i jego koledzy radzą sobie znakomicie nie tylko na parkietach PlusLigi. Na rodzimym podwórku drużyna z Lublina zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Dodatkowo Bogdanka LUK znalazła się również w turnieju finałowym Pucharu Polski.

W swoim debiutanckim sezonie na europejskich parkietach podopieczni Massimo Bottiego wkrótce powalczą o triumf w Challenge Cup. Pierwszy mecz finałowy z Cucine Lube Civitanova zostanie rozegrany już w najbliższą środę w hali Globus (godz. 20.30).

– Współpraca z Bogdanką LUK Lublin to dla nas nie tylko okazja do wspierania lokalnego sportu, ale także element realizacji naszej strategii sponsoringowej. Jako firma o silnych korzeniach w regionie, chcemy przyczyniać się do sukcesów drużyny, która godnie reprezentuje Lubelszczyznę na arenie krajowej i międzynarodowej – wyjaśnia Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. ekonomiczno-finansowych.