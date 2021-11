LUK Lublin – Cuprum Lubin 3:2. Ważne zwycięstwo beniaminka [ZDJĘCIA]

Miejscowi rozpoczęli nie najlepiej. Po dwóch atakach Marcina Walińskiego goście z Lubina prowadzili 4:1. Lublinianie jednak nie podłamali się i przy mocnej zagrywce Grzegorza Pająka, po ataku Bartosza Filipiaka objęli prowadzenie 5:4. Po kolejnej akcji i błędzie rozegrania Masahiro Sekity trener Cuprum Paweł Rusek poprosił o pierwszą przerwę w grze. Goście poprawili przyjęcie oraz atak i odskoczyli na 12:9. Po autowym ataku Jana Nowakowskiego lublinianie przegrywali 11:15 i trener beniaminka Dariusz Daszkiewicz wykorzystał pierwszy czas. Niewiele poprawiła się gra miejscowych. Rywale systematycznie uciekali: 18:15, 21:17, 24:17. Partia otwarcia zakończyła się wygraną przyjezdnych 25:19.

W drugiej odsłonie gra lubelskiego beniaminka wyglądała już zdecydowanie lepiej. Miejscowi prowadzili 14:8, 18:12, 21:14, 24:15 i wygrali 25:17. W kolejnym secie widzieliśmy dobrą grę lublinian. Gospodarze radzili sobie w zagrywce, ataku, bloku i obronie. Wygrywali 15:10, 17:10, 19:11, 20:12, 21:13, 23:15. Po raz drugi LUK zwyciężył 25:17.

W czwartej partii beniaminek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Lublinianie przegrywali 8:11, 9:14, 10:15, 18:21, a mimo to w końcówce doprowadzili do gry na przewagi. Mieli też szansę na skończenie meczu. Ostatecznie ulegli 28:30 i do wyłonienia zwycięzcy konieczny był tie-break.

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się korzystnie dla gospodarzy, którzy po bloku na Kamilu Maruszczyku prowadzili 5:2. Przed zmianą stron, po ataku Bartosza Filipiaka LUK wygrywał 8:6. Wszystko wskazywało na to, że gospodarze szybko rozstrzygną spotkanie. Tym bardziej, że mieli zaliczkę: 11:9, 13:11, 14:13. Goście nie dawali jednak za wygraną i oglądaliśmy kolejną walkę na przewagi (15:15, 16:16, 17:17). Przy dopingu kibiców w hali Globus beniaminek w końcu rozstrzygnął spotkanie na korzyść wygrywając w tie-breaku 19:17, a w meczu 3:2.

LUK Lublin – Cuprum Lubin 3:2 (19:25, 25:17, 25:17, 28:30, 19:17)

LUK: Pająk, Sobala, Wachnik, Filipiak, Nowakowski, Włodarczyk, Watten (libero) oraz Gregorowicz (libero), Romać, Gniecki, Peszko.

Cuprum: Sekita, Krage, Ferens, Kapica, Pietraszko, Waliński, Szymura (libero) oraz Stępień, Maruszczyk, Gunia.

MVP: Wojciech Włodarczyk (LUK Lublin).