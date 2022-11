LUK Lublin spróbuje w piątek zastopować Resovię

Przed drużyną trenera Dariusza Daszkiewicza bardzo trudne zadanie. W Lublinie zobaczymy wicelidera PlusLigi. Na dziewięć rozegranych spotkań rzeszowianie wygrali osiem. Pokonali m. in. mistrza Polski Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0, PGE Skrę Bełchatów 3:2, czy ostatnio 3:1 Indykpol AZS Olsztyn. Jedynej porażki doznali 5 listopada, z Jastrzębskim Węglem (0:3).

Rywale na rozegraniu mają reprezentanta Polski Fabiana Drzyzgę. Za przyjęcie zagrywki odpowiada Paweł Zatorski. Na środku bloku jest inny zawodnik reprezentacji Jakub Kochanowski. W zespole są także obcokrajowcy. Najbardziej rozpoznawalni są Słoweńcy: środkowy Jan Kozamernik i przyjmujący Klemen Cebulj. Od tego sezonu w Asseco Resovii gra Amerykanin Torey DeFalco. Przyjmujący przeprowadził się do Rzeszowa z Indykpolu.

Lublinianie nie mają nic do stracenia w starciu z wyżej notowanym przeciwnikiem. Kibicom marzy się powtórka z 6 listopada, kiedy w meczu u siebie pokonali rewelację sezonu PSG Stal Nysa 3:1. – Z każdym rywalem walczymy o zwycięstwo – zapowiada rozgrywający LUK Marcin Komenda.

Sukcesy na boiskach Europy

Najlepsza klubowa drużyna Europy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała w meczu grupowym Ligi Mistrzów (grupa D) Decospanem VT Menen z Belgii 3:0 (25:17, 25:22, 25:21). Z kolei wicemistrzowie Polski Jastrzębski Węgiel wygrał w grupie A z Montpellier Volley 3:1 (23:25, 25:19, 25:23, 25:20). Z kompletem punktów wrócił do Polski trzeci z naszych przedstawicieli Aluron CMC Warta Zawiercie. Brązowi medaliści pokonali na wyjeździe Hebar Pazardżik z Bułgarii 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 28:26).

Polska w grupie C

To efekt losowania przyszłorocznych mistrzostw Europy siatkarzy. Polska wystąpi w grupie C, a swoje mecze będzie rozgrywać w Skopje. Losowanie odbyło się w Neapolu. W grupie z Biało-Czerwonymi są jeszcze: gospodarze Czarnogóra, Holandia, Czechy oraz Dania. ME odbędą się od 28 sierpnia do 16 września.