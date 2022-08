LUK Lublin wygrał pierwszy mecz w ramach PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki

Lublinianie byli faworytem potyczki z Treflem i od początku narzucili swój styl. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza dominowali w zagrywce, ataku, nieźle grali blokiem. Goście przyjechali z siatkarzami z drugiego składu. Na boisku w drużynie gdańszczan wystąpił Michał Grzyb, prywatnie syn reprezentanta Polski środkowego Wojciecha Grzyba.

W wyjściowym składzie LUK Lublin pojawili się Brazylijczyk Cristiano Torelli, Nicolas Szerszeń, Mateusz Malinowski i Wojciech Włodarczyk. Po ataku Szerszenia siatkarze trenera Daszkiewicza prowadzili 4:2. Po kiwce rozgrywającego z Brazylii było już 8:3 i nastąpiła pierwsza zmiana połów. W tej wersji siatkówki – czteroosobowej – gra się do dwóch wygranych setów, po 25 zdobytych punktów w każdej partii. Trzeci set w meczu to tzw. tie-break rozgrywany do 15 „oczek”. Zmiana stron następuje co osiem punktów zdobytych przez jedną z drużyn, a więc przy 8, 16 i 24.

Partia otwarcia należała do siatkarzy LUK. Po autowym ataku Aliakseia Nasevicha przewaga wynosiła już siedem punktów (13:6). Nicolas Szerszeń zagrał blokiem i było 19:8. Gdańszczanie próbowali zmniejszyć rozmiary porażki. Asa serwisowego zagrał Jakub Jeżewski zaskakując Szerszenia. Lublinianie ostatecznie wygrali tę odsłonę 25:15.

Drugi set rozpoczął się od ataku Włodarczyka po długiej wymianie. Kolejna akcja zakończyła się punktem zdobytym przez Malinowskiego (2:0). Chwilę później Szerzeń podwyższył na 4:0. Po błędzie rozegrania w ekipie Trefla LUK prowadził już 7:2, a po pojedynczym bloku Włodarczyka – 13:7. Malinowski zapunktował na 17:11, a Szerszeń na 24:19. Ostatnią akcję spotkania zakończył zdobytym punktem po ładnej akcji Włodarczyk. Tym samym wygrana lublinian w drugim secie 25:19, a w meczu 2:0 stała się faktem.

W piątek LUK zagra z Projektem Warszawa (godzina 14, transmisja Polsat Sport).

Trefl Royal Seafood Gdańsk – LUK Lublin 0:2 (15:25, 19:25)

LUK: Torelli, Szerszeń, Malinowski, Włodarczyk oraz Hudzik, Gregorowicz, Komenda.

Wyniki innych spotkań 1. dnia turnieju PreZero Grand Prix PLS 2022: Cuprum Lubin – Projekt Warszawa 1:2 * Ślepsk Malow Suwałki – PGE Skra Bełchatów 2:1.