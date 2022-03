Obie drużyny miały o co walczyć. Lublinianie zamierzali powrócić na 10. miejsce w klasyfikacji, które utracili po sensacyjnej wygranej 3:2 Cuprum Lubin z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Z kolei gospodarze mieli jeszcze matematyczne szanse na przeskoczenie w tabeli Cerrad Enea Czarnych Radom, które przegrały u siebie z Jastrzębskim Węglem 0:3.

Nic zatem dziwnego, że od początku to miejscowi byli solidnie zmotywowani. Dodatkowo, w pierwszej rundzie pierwsze zwycięstwo Stal odniosła w…Lublinie, co miało znaczenie psychologiczne przed rewanżem. Miejscowi sprawiali sporo kłopotów mocnym serwisem. Zaczęli od prowadzenia 4:0. Goście w tej partii słabo prezentowali się w przyjęciu zagrywki, ataku i bloku. Efektem było powiększające się prowadzenie miejscowych: 6:2, 13:10, 20:16. Set zakończył się asem serwisowym Wassima Ben Tary. „Ustrzelony” został Dustin Watten (25:18).

Drugi set miał podobny przebieg do pierwszego. Swój rytm ponownie narzucili miejscowi, którzy prowadzili 4:1, 6:4, 9:5. Po bloku na Wojciechu Włodarczyku szkoleniowiec LUK Dariusz Daszkiewicz poprosił o przerwę w grze. Przy zagrywce Jana Nowakowskiego lublinianie zbliżyli się na 15:11. Niestety, było to wszystko, na co w tej partii było stać Grzegorza Pająka i spółkę. Po raz drugi wygrała Stal, tym razem do 21.

Najbardziej zacięta była trzecia odsłona. Lublinianie w końcu się „obudzili”, wielokrotnie obejmowali prowadzenie. W końcówce przyjezdni mogli rozstrzygnąć seta na korzyść, ale nie wykorzystali czterech setboli. Gospodarze zmarnowali tylko jedną szansę. Za drugim podejściem dopięli już swego. Spotkanie zakończyło się autowym atakiem Jakuba Wachnika.

PSG Stal Nysa – LUK Lublin 3:0 (25:18, 25:21, 30:28)

PSG Stal: Komenda, Ben Tara, Kwasowski, M’Baye, El Graoui, Zajder, Dembiec (libero) oraz Dębski, Bućko, Szwaradzki.

LUK: Pająk, Nowakowski, Stajer, Jóźwik, Włodarczyk, Filipiak, Watten (libero) oraz Gregorowicz (libero), Wachnik.

MVP: Marcin Komenda (PSG Stal Nysa).