Siatkarze Bogdanki LUK Lublin chcą zacząć 2025 rok od wygranej w Bełchatowie

Spotkanie w Bełchatowie rozegrane zostanie w ramach 19. kolejki. Lublinianie przystąpią do niego po wygranej na koniec starego roku z Barkomem Każany Lwów 3:1.

Marcin Komenda i spółka rozegrali w hali Globus bardzo dobre spotkanie. Kluczem do zwycięstwa była solidna zagrywka, szczególnie w trzecim i czwartym secie. MVP wybrany został przyjmujący gospodarzy Wilfredo Leon. Wygrana pozwoliła utrzymać czwarte miejsce w tabeli.

Ta pozycja wydaje się być pierwszym celem podopiecznych Massimo Bottiego. Wyżej sklasyfikowani są Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie. Wilfredo Leonowi i spółce depcze po piętach kilka innych zespołów, które chcą wskoczyć do najlepszej trójki. To piąta w klasyfikacji ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (34 punkt w 17 meczach), szósty Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (32 punkty w 18 meczach). O wejście do najlepszej ósemki i grze w play-off zabiegają także siatkarze Skry i Asseco Resovii Rzeszów.

Skrę, która zajmuje siódmą lokatę, dzielą od Bogdanki LUK trzy miejsca i 10 punktów. Z 18 rozegranych spotkań bełchatowianie wygrali 10. Drużyna prowadzona przez doświadczonego trenera Gheorghe Cretu okazała się dwukrotnie lepsza od Indykpolu AZS Olsztyn i Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski oraz Trefla Gdańsk, Ślepska Malow Suwałki, Nowak-Mosty MKS Będzin, PSG Stali Nysa, Barkomu Każany Lwów i GKS Katowice.

W pierwszym spotkaniu w Lublinie górą byli Marcin Komenda i spółka. Lublinianie zwyciężyli w trzech setach: 25:23, 25:21 i 25:19. MVP tamtego meczu wybrany został Wilfredo Leon, który zdobył 14 punktów. W ekipie z Bełchatowa najskuteczniejszy był Amin Esmaeilnezhad, zdobywca 15 „oczek”. Jaki wynik zobaczymy w rewanżu?

Bełchatowianie przed własną publicznością są groźni. Dotychczas na boisku PGE Skry wygrały tylko dwa zespoły. To mistrz Polski Jastrzębski Węgiel (3:1) oraz spisujący się rewelacyjnie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (3:1). W zespole Skry występuje wicemistrz olimpijski z Paryża rozgrywający Grzegorz Łomacz

Jego zmiennikiem jest doskonale znany w regionie Wiktor Nowak, którego kibice pamiętają z występów w Avii Świdnik. Niekwestionowanym liderem Skry jest atakujący reprezentacji Iranu Amin Esmaeilnezhad. Wystąpił we wszystkich 18 spotkaniach ligowych zdobywając 310 punktów. Drugie miejsce pod względem ilości punktów zajmuje reprezentant Serbii przyjmujący Miran Kujundzić (233 pkt w 18 meczach).

Na trzecim stopniu podium znalazł się kolejny obcokrajowiec, Słoweniec Ziga Stern. Przyjmujący legitymuje się wynikiem 156 pkt uzyskanych w 17 spotkaniach. Na czwartej pozycji jest pierwszy z Polaków, środkowy Łukasz Wiśniewski (142 pkt w 17 meczach).