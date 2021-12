Siatkarze LUK Lublin w środę wracają do gry. Czy zatrzymają Wartę?

Do Lublina przyjeżdża jeden z kandydatów do strefy medalowej. Zawiercianie, którzy w ostatnim sezonie zajęli ósme miejsce, w obecnym mają bardzo ambitne plany. Już sam fakt sprowadzenia do Warty trenera z bogatym doświadczeniem na arenie międzynarodowe wyznacza kierunek, w którym chce zmierzać klub i drużyna.

Od 2020 roku na ławce zasiada Czarnogórzec Igor Kolaković. Szkoleniowiec ma w swoim dorobku brązowy medal mistrzostw świata, dwukrotne srebro i brąz Ligi Światowej, mistrzostwo Europy i dwa brązowe medale Starego Kontynentu z reprezentacją Serbii. Z Iranem wywalczył brąz w Pucharze Wielkich Mistrzów, mistrzostwo Azji oraz wygrał Igrzyska Azjatyckie. Opiekun Warty prowadził także Buducnost Podgorica, Volley Lublana i AS Cannes.

Doświadczony szkoleniowiec zbudował w Zawierciu bardzo ciekawy zespół. Jedną z gwiazd jest mistrz Europy sprzed dwóch lat Uros Kovacević. Podczas tej imprezy rozgrywanej w czterech krajach: Belgii, Holandii, Francji i Słowenii, wybrany został MVP i najlepszym przyjmującym. Kolejną gwiazdą jest inny przyjmujący Facundo Conte. Argentyńczyk zawitał do Zawiercia przed bieżącym sezonem z Sada Cruzeiro Volei. W 2019 roku zdobył z tym klubem srebrny medal w klubowych mistrzostwach świta, dwukrotnie Puchar Brazylii, a przed rokiem wygrał klubowe mistrzostwa Ameryki Południowej.

Natomiast w sierpniu tego roku wywalczył brąz Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 pokonując Brazylię. Na rozegraniu występuje kolejny reprezentant Argentyny Maximiliano Cavanna. Drugim rozgrywającym jest Portugalczyk Miguel Tavares Rodrigues. Pierwszym atakującym Warty jest reprezentant Polski Dawid Konarski, a na libero gra znany Michał Żurek.

Z 12 rozegranych spotkań siatkarze Aluron CMC Warty wygrali dziewięć. W dorobku mają sensacyjne zwycięstwo na wyjeździe z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem 3:2. Ostatnio ograli u siebie Skrę Bełchatów 3:2 i na wyjeździe Asseco Resovię 3:1. Dotychczas zawiercian pokonały tylko Indykpol AZS Olsztyn (3:0), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (3:0) i Projekt Warszawa (3:1). Rywale LUK Lublin zgromadzili 24 punkty, co daje im wysokie czwarte miejsce. Jeśli w środę wygrają w hali Globus, utrzymają tę pozycję.

Lublinianie przed świętami zaliczyli wpadkę przegrywając u siebie z ostatnią drużyną tabeli Stalą Nysa 0:3. Wcześniej, w takim samym stosunku ulegli w Gdańsku Treflowi. Strata punktów ze Stalą chluby nie przynosi, tym bardziej, że była to pierwsza wygrana rywali w sezonie. Lekkim pocieszeniem dla kibiców beniaminka jest awans do 1/8 finału Pucharu Polski po wygranej 3:1 przed tygodniem we Wrocławiu z Chemeko-System Gwardią. Gospodarze nie są faworytem starcia z Wartą. Każdy zdobyty punkt przez lubelskich siatkarzy będzie sukcesem.