Siatkarze CHKS Arka walczą o TAURON 1. ligę. W cieniu zwolnienie dyrektora Gabriela Wlazia

Przed turniejem, który w stolicy Wielkopolski potrwa od piątku do niedzieli, w drużynie z Chełma doszło do niespodziewanej dymisji. Tuż przed zmaganiami zwolniony został Gabriel Wlaź, dyrektor sportowy sekcji. To dzięki niemu CHKS Arka jest dzisiaj w tym miejscu w jakim jest i... na najlepszej drodze do awansu na zaplecze PlusLigi. Dlaczego Wlaź nagle pożegnał się ze stanowiskiem? - Ruchy kadrowe - mówi krótko Paweł Juszczuk, prezes CHKS Chełm i o konkretne pytania prosi drogą e-mail zastrzegając, że odpowie na nie dopiero w poniedziałek.

Dyr. Wlaź na razie, dopóki nie zakończą się baraże o wejście do I ligi, nie będzie komentował sytuacji, choć nie ukrywa, że był zaskoczony decyzją sternika klubu, a także momentem (tuż przed barażami) otrzymania wypowiedzenia z pracy.

Co do piątkowego spotkania, to WKS Wieluń z półfinałowych rywali Arki był najmniej zagadkowy dla zespołu z Chełma. Wielunianie po raz trzeci z rzędu grają w barażach o awans do I ligi, a z chełmianami rywalizowali już w turnieju półfinałowym przed rokiem, którego byli gospodarzem. Arka wygrała wówczas 3:0, napotykając opór ze strony WKS jedynie w drugim secie, zwyciężając 25:23 (w pozostałych chełmianie dali uzbierać wielunianom zaledwie 18 i 17 punktów).

Tym razem emocji było nieco więcej. Rywale postawili się drużynie z Chełma, która jako jedyna w II lidze zakończyła rywalizację grupową z kompletem wygranych w pierwszym secie oraz w trzeciej odsłonie. WKS wygrywał na początku seta otwierającego spotkanie nawet 7:4. Patryk Szwaradzki i spółka włączyli "drugi bieg" i nie tylko szybko wyrównali, ale objęli pięciopunktowe prowadzenie (16:11), a później kontrolowali już do końca przebieg wydarzeń na parkiecie.

Druga partia była z tych bez historii. Chełmianie prowadzili do początku do końca. Znakomitą zagrywką, a także blokiem (Mariusz Marcyniak i Jan Lesiuk) pokonali rywali 25:19.

Najwięcej emocji przyniosła ostatnia, trzecia partia. Arka dopiero w końcówce odskoczyła gospodarzom i dzięki asowi Łukasza Łapszyńskiego i punktom Jana Lesiuka, wybranego najlepszym zawodnikiem meczu (MVP) zapewniła sobie końcowy sukces.

W sobotę o godz. 13:00 chełmianie w kolejnym meczu zmierzą się z Enea Energetykiem Poznań. Jeśli wygrają, a MCKiS Jaworzno pokona WKS Wieluń, już jutro zapewnią sobie awans do turnieju finałowego, który zaplanowany został na 5-7 maja.

CHKS Arka Chełm - WKS Wieluń 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

CHKS Arka: Marcyniak, Sadkowski, Lesiuk, Szwaradzki, Popik, Łapszyński, Cabaj (libero) oraz Jacznik.

Wyniki turnieju półfinałowego o wejście do I ligi piłki siatkowej mężczyzn:

21 kwietnia

MCKiS Jaworzno - Enea Energetyk Poznań 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

CHKS Arka Chełm - WKS Wieluń 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

CHKS Arka Chełm 1 3 3-0

MCKiS Jaworzno 1 3 3-0

Enea Energetyk Poznań 1 0 0-3

WKS Wieluń 1 0 0-3

Do rozegrania

22 kwietnia (sobota)

10:00: MCKiS Jaworzno - WKS Wieluń

13:00: Enea Energetyk Poznań - CHKS Arka Chełm

23 kwietnia (niedziela)

12:00: CHKS Arka Chełm - MCKiS Jaworzno

15:00: WKS Wieluń - Enea Energetyk Poznań

Transmisje spotkań na żywo: https://www.youtube.com/@wielkopolskasiatkowka