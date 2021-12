Sportowiec 2021 roku. Zostały już tylko dwa tygodnie na zgłoszenia kandydatów

0 A A

Malwina Kopron w 2021 roku wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio (fot. PAWEŁ SKRABA/AZS UMCS LUBLIN)

Jak ten czas leci. Dopiero zaczynaliśmy kolejną edycję naszego plebiscytu, a już pierwszy etap powoli zbliża się do końca. Na zgłoszenia kandydatów, którzy powalczą o miano sportowca 2021 roku czekamy jeszcze tylko przez dwa tygodnie – do 10 stycznia. Przypominamy, że warto dołączyć do zabawy, bo tym razem na najlepszych czekają także nagrody pieniężne.

