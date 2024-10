Szymon Ładniak wystartuje w prestiżowym wyścigu Grand Prix Makau

Grand Prix Makau to jeden z najważniejszych i najpopularniejszych wyścigów na świecie. Miejscowy tor można porównać do Monaco, ponieważ wiedzie po ciasnych drogach wśród chińskich wieżowców.

Co roku rywalizacja gromadzi tłumy kibiców, zeszłoroczne zmagania na trybunach śledziło 145 tysięcy osób. Dotychczas tylko jeden Polak miał szanse ścigać się na tym obiekcie. Był to Robert Kubica, który w latach 2004-2005 rywalizował w kategorii Formuł. W listopadzie to już się zmieni, bo kolejnym Biało-Czerwonym będzie Szymon Ładniak. Lublinianin wystąpi w kategorii WTCR.

– Start w Makau to ogromne wyróżnienie i wielka odpowiedzialność. Każdy zakręt tego toru to wyzwanie, a każdy błąd może kosztować zwycięstwo. To tor, na którym marzyłem, żeby się ścigać. Dam z siebie wszystko, aby godnie reprezentować Polskę i pokazać, że polscy kierowcy mogą konkurować z najlepszymi – przekonuje Szymon Ładniak.

Występ lubelskiego zawodnika w Grand Prix Makau w kategorii WTCR to wielkie wydarzenie dla polskich sportów motorowych, ale także inspiracja dla młodych kierowców. Jest to również pewien drogowskaz dla wszystkich osób marzących o wielkiej sportowej karierze. Szymon Ładniak od wielu lat przebijał się poprzez mniejsze serie wyścigowe, aż doszedł do tych najważniejszych. W ostatnich latach rywalizował przecież w ADAC TCR Germany, Ferrari Challenge czy Michelin Le Mans Cup.

W każdej z nich młody lublinianin należał do czołowych postaci. Nic więc dziwnego, że niedawno miał okazję był na testach w DTM, czyli legendarnej serii wyścigowej. Ładniak dostał zaproszenie od Engstler Motorsport. Start w Grand Prix Makau to kolejne wielkie wyróżnienie. Przypomnijmy, ze zwycięzcy tego wyścigu swoje nagrody odbierają na gali razem z kierowcami Formuły 1.

Impreza w Makau odbędzie się w dniach 12-17 listopada. Na razie nie wiadomo, czy będzie można ją oglądać w polskiej telewizji. W poprzednim roku transmisje z Chin były obecne na antenie Motowizji.