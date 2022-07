Tour de Pologne startuje 30 lipca. Gwiazdy odwiedzą nasz region

W imprezie wezmą udział 23 zawodowe drużyny, które oprócz prestiżu, walczą również o punkty do rankingu UCI. Będzie on bardzo ważny w kontekście przyznawania licencji World Tour na kolejne sezony.

To sprawia, że poszczególne drużyny przyślą do Polski bardzo mocne zestawienia, choć oficjalna lista startowa nie jest jeszcze znana. Warto zaznaczyć, że wśród drużyn, które na przełomie lipca i sierpnia pojawią się na naszych szosach będzie również reprezentacja Polski, która do tego wyścigu dostała się dzięki otrzymaniu dzikiej karty.

Tour de Pologne rozpocznie się 30 lipca w Kielcach. Start ostry jest zaplanowany na godz. 11.40. Po województwie świętokrzyskim cykliści pokręcą się jeszcze przez 2 godziny, aż wreszcie tuż przed godz. 14 pojawią się w Annopolu. Tam zresztą powalczą o punkty na lotnej premii. Około godz. 14.26 zmierzą się w walce w kolejnym lotnym finiszu, tym razem w Józefowie nad Wisłą.

Następnie pojadą w kierunku Wilkowa (godz. 15.05) i Kazimierza Dolnego. Tam, około godz. 15.24 powinni rywalizować na premii specjalnej. Po kolejnych 5 min planowana jest premia górską w Wylągach. Ciekawym elementem będzie również zaplanowany tuż przed 16 przejazd przez Rynek w Wąwolnicy, a także walka na premii lotnej w Nałęczowie. To właśnie z tego kierunku peleton wjedzie do Lublina. Po drodze minie Bochotnicę (godz. 16.04), Płouszowice (godz. 16.19) czy Uniszowice (godz. 16.25). Finisz w stolicy województwa odbędzie się około godz. 16.38.

Dzień później kolarze będą rywalizować na trasie wiodącej z Chełma do Zamościa. Start ostry etapu planowany jest na godz. 12.05. Pierwsze kilometry miną zapewne na formowaniu się ucieczki, co będą mieli okazję oglądać m.in. kibice w Żmudzi (godz. 12.26) czy Białopolu (godz. 12.34). O godz. 13.12 peleton powalczy o punkty na lotnej premii w Hrubieszowie. Następnie kolarze pojadą przez Wożuczyn (godz. 14.03), aby o godz. 14.07 rywalizować na premii górskiej w Michałowie-Kolonii.

Kolejna atrakcja dla miłośników podjazdów jest zaplanowana 18 min później w Sabaudii. Około godz. 14.31 odbędzie się natomiast lotna premia w Tomaszowie Lubelskim. Na godz. 15.30 mogą szykować się kibice w Zwierzyńcu, a na godz. 15.48 w Szczebrzeszynie. Tam zostanie rozegrana ostatnia tego dnia premia lotna. Tuż po godz. 16 peleton powinien pojawić się w Zawadzie. Finisz w Zamościu zaplanowany jest około godz. 16.39.

1 sierpnia będzie ostatnim dniem wizyty Tour de Pologne w naszym województwie. Rozpocznie się on od zaplanowanego na godz. 11 startu w Kraśniku. 11 min później peleton powinien pojawić się w Szastarce, a około godz. 11.48 w Janowie Lubelskim, gdzie zostanie rozegrana lotna premia. Stamtąd kolarze udadzą się już w kierunku województwa podkarpackiego, gdzie około godz. 16.39 powinni finiszować w Przemyślu.

W kolejnych dniach cykliści będą walczyć na szosach Podkarpacia i Małopolski. Wyścig zakończy się 5 sierpnia w Krakowie.