Udany start lubelskich speed-ballistów na Mistrzostwach Polski Juniorów. Wrócili z sześcioma medalami

Mowa o Mai Szewczyk, która była najlepsza w singlu oraz w super solo w U14. Na swoim koncie ma też brąz w drugiej z tych konkurencji, ale w zmaganiach do lat 18. Ze starszymi kolegami rywalizował również Szymon Gołofit, który zdobył dwa brązowe medale w singlu oraz w super solo U18. Na najniższym stopniu podium stanęła także Aleksandra Rzedzicka w singlu do lat 14.

– Dla Mai to ostatni rok startów w tej kategorii, bo ma już 14 lat. Obroniła tytuł sprzed roku, kiedy to miała złoty medal w singlu. Ola w październiku skończy 13 lat, więc ma jeszcze trochę czasu – ocenia Mariusz Rzedzicki, opiekun klubu Speed-Ball Lublin. – W przypadku Mai i Szymona, to oboje nawiązują walkę ze starszymi od siebie zawodnikami i to świetnie rokuje na przyszłość. Mai jeszcze trochę brakuje, bo cztery lata różnicy u kobiet to naprawdę dużo, ale i tak fajnie to wygląda – dodaje.

Oprócz wspomnianej trójki, w Dobczycach lubelski klub reprezentowali także Justyna Liwska i Jonathan Kudrel, oboje w kategorii U14. Zawodniczka była 9. w super solo i uplasowała się na miejscach 9.-12. w singlu. Natomiast jej kolega zajął ostatnią, 15. pozycję w super solo i zakończył zawody na lokatach 13.-15. w singlu.

– Jonathan to nasz najmłodszy zawodnik, który przyjeżdża regularnie na treningi, a ten wyjazd potraktował jako zbieranie doświadczenia. Justyna wypadła całkiem fajnie, ma jeszcze dwa lata grania w tej kategorii i jest bardzo perspektywiczną zawodniczką – mówi Mariusz Rzedzicki.

Lubelscy speed-balliści mają już jasno nakreślone plany na kolejne starty. W dniach 24-27 lipca w Myślenicach odbędą się XII Klubowe Mistrzostwa Świata i IV Mistrzostwa Polski Seniorów. Natomiast na początek września zaplanowano Mistrzostwa Polski Open.