Ułani Lublin wracają do gry. Chcą reaktywować lacrosse w województwie

Początki Ułanów Lublin sięgają 2012 roku. To właśnie wtedy rozpoczęły się ruchy w środowisku sportowym. Pierwszy trening zapaleńcy zorganizowali w styczniu 2013 roku. Można powiedzieć, że obecnie sympatycy lacrosse’a wrócili niemal do punktu wyjścia – brakuje im chętnych oraz dobrego sprzętu. Do swojej dyspozycji mają tylko to, co pozostało im po poprzednikach. Poszukują także stałego miejsca do gry.

Taki stan rzeczy chcą zmienić Łukasz Grot i Michał Borowiński. Prowadzą oni rekrutację do nowego zespołu, chcą wznowić treningi z drużyną i powołać stowarzyszenie. Nie ma żadnych ograniczeń, kto chce, może do nich dołączyć. – Do tej pory zgłosiło się 6 osób. W dłuższej perspektywie na pewno chcielibyśmy powrócić do ligowego grania, ale na razie musimy znaleźć ludzi i nauczyć ich gry od podstaw – tłumaczy Łukasz Grot. Więcej na temat rekrutacji do Ułanów Lublin można znaleźć na ich profilu na Facebooku.

Chęć spopularyzowania lacrosse wyraziło kilka osób ze „starej gwardii”. Trenerem nowo powstającego zespołu może być Michał Borowiński, który był wiceprezesem Ułanów i występował razem z nimi w Polskiej Lidze Lacrosse. – Wielu zawodników, filarów zespołu, przeprowadziło się do innych miast. Były też kontuzje, które wykluczały ludzi z gry. Dlatego postanowiliśmy zrobić sobie przerwę – wyjaśnia.

Pierwszy krok do reaktywacji lacrosse’a w Lublinie to znalezienie i wyszkolenie nowych zawodników. Potem można zacząć myśleć o graniu – na początek brać udział w turniejach, jak majowy Silesia Cup we Wrocławiu. Lublinianie nie wykluczają, że marzy im się powrót do Polskiej Ligi Lacrosse. Obecnie występuje w niej 7 drużyn. – Moglibyśmy też występować w lidze „szóstek”. Mamy za wschodnią granicą dobrych znajomych, którzy mogliby nam pomóc. Najlepiej jest zobaczyć ten sport na własne oczy – dodaje Borowiński.

Lacrosse ciągle rozwija się w naszym kraju. Na przełomie czerwca i lipca tego roku reprezentacja Polski weźmie udział w Mistrzostwach Europy U-20 w Pradze. Polska Federacja Lacrosse prowadzi internetową zbiórkę na Facebooku – pieniądze mają pokryć koszty wyjazdu Biało-Czerwonych do Czech. Do tej pory z 70 tys. zł udało się uzbierać 1350 zł.