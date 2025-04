W czwartek PGE Start Lublin zagra na wyjeździe z Orlen Zastal Zielona Góra

Mecz miał jednak niecodzienny przebieg, bo lublinianie prowadzili już 23 pkt, a dopuścili do bardzo nerwowej końcówki. Na szczęście świetna akcja w obronie Cortney’a Ramey’a sprawiła, że Startowi udało się dowieźć zwycięstwo do końcowej syreny. – To był ciężki i dobry mecz. Przekrój emocji był naprawdę wielki. Szacunek dla zawodników i trenerów, bo świetnie wytrzymali presję. Trefl to bardzo mocna drużyna. Nam udało się wypracować dużą przewagę, ale złapaliśmy zadyszkę. Rywale nas dogonili, ale my nie daliśmy się złamać – mówił po meczu Filip Put, kapitan PGE Start.

To zwycięstwo sprawiło, że miejsce „czerwono-czarnych” w najlepszej dziesiątce, która będzie dalej rywalizować po zakończeniu sezonu jest już niemal pewne. Gra w tym momencie jednak nie toczy się o awans do play-in, a raczej do play-off. Pewne w nich miejsce będzie miało 6 najlepszych zespołów i PGE Start jest bardzo blisko realizacji tego celu. Kolejnym powinno być miejsce w czołowej czwórce, które w pierwszej rundzie zapewnia przewagę własnego parkietu. Start obecnie jest trzeci, więc to również jest mocno realne. Idealnym scenariuszem byłoby przeskoczenie w tabeli drugiego Trefla Sopot. To dałoby przewagę własnego parkietu również w ewentualnym półfinale. I to zadanie jest jak najbardziej do wykonania, bo strata do sopocian to tylko punkt.

Dlatego w czwartkowym meczu z Orlen Zastal Zielona Góra jest niedopuszczalna. Rywale są na 14 miejscu w ligowej tabeli i obecnie ich marzenia sięgają utrzymania się OBL. Oczywiście Zastal w ostatnich tygodniach wzmocnił się chociażby Ty Nicholsem czy Szymonem Wójcikiem, ale wciąż jest drużyną, która wygrywa od wielkiego święta. Z ostatnich 10 spotkań na zielonogórzanie rozstrzygnęli na swoją korzyść tylko dwa.

Mecz w Zielonej Górze rozpocznie się w czwartek o godz. 17.30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport 2.