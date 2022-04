W Lubartowie rozegrano kolarskie zawody Pucharu Polski

Kibice w województwie lubelskim najbardziej cieszą się z występu przedstawicieli Boras Lewart Team Lubartów, którzy osiągnęli najbardziej wartościowe wyniki.

Jedna z zawodniczek gospodarzy, Milana Ushakova, stanęła nawet na najniższym stopniu podium w trakcie jazdy indywidualnej na czas juniorek młodszych. Do zwyciężczyni, Marii Klamtu z KS Społem SUUS Łódź, na liczącej 10 km trasie straciła ledwie 11 sek. W niedzielnym wyścigu ze startu wspólnego Ushakova finiszowała jako 5. Najszybsza podczas finiszu peletonu była Oliwia Gerc z UKS Copernicus CCC-SMS Toruń.

Warto wspomnieć też o zdolnym żaku Agrosu Zamość, Oskarze Wasilewskim. Utalentowany 12-latek dwa razy rywalizację ukończył na 4 miejscu. W „czasówce” do zwycięzcy, Mikołaja Klaczkowskiego z KLKS Azalia Brzóza Królewska stracił 59 sek. W niedzielnym wyścigu zamościanin wpadł na metę w głównej grupie, ale finiszował tuż za podium. Wygrał, podobnie jak dzień wcześniej, Klaczkowski. Wartościowy rezultat, siódme miejsce w jeździe indywidualnej na czas młodziczek, osiągnęła także inna przedstawicielka Agromu, Sabina Socha. Wygrała Katarzyna Bułeczka ze Społem, która nad zamościanką miała 43 sek. przewagi.

Na koniec wypada również pochwalić przedstawicieli Pogoni Mostostal Puławy, którzy rywalizowali w kategorii orlików. W wyścigu ze startu wspólnego kapitalną formę zaprezentował Kacper Maciejuk, który finiszował jako 5. Do zwycięzcy, Adama Woźniaka (GKS Cartusia w Kartuzach), który zdecydował się na wcześniejszy odjazd, stracił 59 sek. Dzień wcześniej w „czasówce” 9 miejsce zajął Michał Sendzielewski. On z kolei spóźnił się o ponad minutę w stosunku do triumfatora, jakim został Kacper Gieryk z HRE Mazowsze Serce Polski.

W najbardziej prestiżowym wyścigu elity kobiet zawodniczki z województwa lubelskiego były tylko tłem. Jazdę indywidualną na czas wygrała Marianna Hall, a wyścig ze startu wspólnego Kaja Rysz z ATOM Deweloper Poscielux.pl.