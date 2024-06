Weronika Zielińska-Stubińska najlepsza podczas Pucharu AZS. "To był taki bardziej start treningowy"

W rwaniu bez problemów poradziła sobie ze 100 kg. Zielińska-Stubińska spróbowała powalczyć ze 105 kg, ale podejście było spalone. W podrzucie na sztandze znalazło się 120 kg i to podejście zawodniczka AZS AWF zaliczyła.

– To był taki bardziej start treningowy, dla publiczności, dla tych, którzy mnie wspierają. Nie ukrywam, że najważniejszy w tym roku był tytuł mistrzostw Europy. Z kolei najważniejszy start w mojej karierze, jest jeszcze przede mną, czyli igrzyska olimpijskie w Paryżu. Mam nadzieję, że tam trafię ze szczytem formy – mówi sztangistka AZS AWF Biała Podlaska.

Zielińska-Stubińska jest już na ostatniej prostej przygotowań olimpijskich. Zawodniczkę AZS AWF Biała Podlaska czeka jeszcze występ w Mistrzostwach Polski Seniorek w Ciechanowie (27-30 czerwca). Mimo, że zawodniczka, to tegoroczna mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów, to jej wyjazd do Paryża długo nie był pewny.

Kwalifikację olimpijską wywalczyła na początku maja dzięki przesunięciom w rankingu IWF. Zajęła ostatnie, dwunaste, premiowane występem miejsce. Zmagania sztangistów w Paryżu rozpoczną się 7 sierpnia.

W Pucharze AZS triumfowała także inna z reprezentantek lokalnego AWF-u. Wiktoria Gierczuk zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 71 kg. W dwuboju uzyskała 186 kg.

Wyniki kat. do 87 kg

1. Weronika Zielińska-Stubińska (AZS AWF Biała Podlaska) - 220 kg

2. Weronika Nowak (PZPC) - 194 kg

3. Ewa Kuczmaszewska (Agros Zamość) - 108 kg

Wyniki kat. do 71 kg

1. Wiktoria Gierczuk (AZS AWF Biała Podlaska) - 186 kg

2. Julia Sporek (LKS Budowlani - Kucera / Nowy Tomyśl) - 136 kg

3. Maja Jezierska (KPC Legia Warszawa) - 133 kg