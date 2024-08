Znamy ostatnich finalistów turnieju Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Zwycięzcami zostali Marta Chwała i Patryk Nowak, a awans do wielkiego finału w Lublinie wywalczyli także: Małgorzata Kuklińska i Piotr Szafrański, Martyna Staworzyńska i Michał Steciuk oraz Emilia Mazurek i Wojciech Paluch.

Na starcie tomaszowskich eliminacji pojawiło się osiem mikstów. O zwycięstwie w meczach początkowej fazy zawodów decydował jeden set rozgrywany do 21. Dopiero w finale i spotkaniu o trzecie miejsce gra toczyła się do dwóch wygranych partii, tym razem kończonych po osiągnięciu 15 punktów.

Chwała i Nowak przez turniej przeszli jak burza. Najpierw gładko pokonali Sylwię Rusinek i Klaudiusza Ozimka 21:9, potem wygrali z Małgorzatą Kuklińską i Piotrem Szafrańskim 21:18, a w półfinale rozprawili się z Emilią Mazurek i Wojciechem Paluchem zwyciężając 21:11. W finale okazję do rewanżu mieli Kuklińska i Szafrański, mecz jednak ponownie zakończył się zwycięstwem Chwały i Nowaka, tym razem w stosunku 2:0 (15:12, 15:10).

Triumfatorzy tomaszowskich zawodów nie ukrywali satysfakcji, że praca włożona w przygotowania do turnieju przyniosła efekty. - Przygotowania do tych zawodów były bardzo intensywne. Sporo ćwiczyliśmy z naszymi sparingpartnerami, którzy również wystartowali w turnieju i ostatecznie zajęli w nim trzecie miejsce. Oboje pochodzimy z Tomaszowa i treningi odbywaliśmy właśnie tutaj na terenie OSiRu, co być może trochę nam pomogło. Poziom był dość wyrównany, choć w moim odczuciu trzy najlepsze miksty nieco przewyższały umiejętnościami pozostałych uczestników. Ogólnie, była to bardzo fajna rozrywka - mówił po zawodach Patryk Nowak.

- Na piasku pierwszy raz wystąpiliśmy razem. Generalnie w plażowej odmianie siatkówki jesteśmy całkowitymi amatorami. Ja w przeszłości grałam w siatkówkę halową na poziomie drugiej ligi i to doświadczenie okazało się cenne również na piasku - mówiła Marta Chwała.

W meczu o trzecie miejsce Marta Staworzyńska i Michał Steciuk wygrali z Emilią Mazurek i Wojciechem Paluchem 2:1 (15:7, 6:15, 15:7).

Do turnieju finałowego, który odbędzie się 24 sierpnia na boiskach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Poczekajce, awansowały cztery najlepsze pary z poszczególnych eliminacji: z Tomaszowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Zamościa i Świdnika.

- Bardzo cieszy nas rekordowa frekwencja, bo we wszystkich czterech rundach eliminacyjnych łącznie wzięło udział niemal pięćdziesiąt par z całego województwa. Mieliśmy również gości z dalsza, bo przypomnę, że eliminacje w Świdniku zakończyły się zwycięstwem małżeństwa mieszkającego w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że turniej finałowy w Lublinie przyciągnie nie tylko najlepszych uczestników eliminacji, ale także rzeszę kibiców, którzy stworzą doskonałą atmosferę - powiedział Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.