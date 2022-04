Bartosz Zmarzlik triumfatorem PGE IMME w Toruniu. W stawce żużlowcy Motoru Lublin

Ten wieczór zdecydowanie należał do dwukrotnego indywidualnego mistrza świata. Zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów był zdecydowanie najskuteczniejszy w części zasadniczej tego turnieju. Uzbierał w sumie 13 punktów i awansował bezpośrednio do finału. O jedno „oczko” mniej miał Duńczyk Nicki Pedersen, który dołączył do Bartosza Zmarzlika.

Z półfinałów zadowoleni mogli być wyłącznie ich zwycięzcy, bo to oni uzupełnili finałową stawkę. Mowa o Duńczyku Leonie Madsenie, który już na pierwszym łuku wyszedł na prowadzenie i nie oddał go do końca. Podobne było w przypadku Brytyjczyka Taia Woffindena.

Z porażką musiał natomiast pogodzić się Mikkel Michelsen. Reprezentant Motoru Lublin dotarł do półfinału, ale był drugi, przegrywając ze wspomnianym „Tajskim”. Duńczyk uplasował się ostatecznie na szóstej lokacie z dorobkiem 10 punktów. Słabiej wypadli Dominik Kubera i Wiktor Lampart – zajęli odpowiednio 12. i 16. miejsce.

===

Smektała na tronie w Gnieźnie

Nie tylko Toruń gościł w ostatnich dniach żużlowców. W piątek w Gnieźnie zawodnicy walczyli w Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego. Na tronie – dosłownie – zasiadł Bartosz Smektała z Zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa. Drugi był jego klubowy kolega Kacper Woryna, a trzeci Duńczyk Matias Nielsen z Arged Malesa Ostrowa.