Bartosz Zmarzlik trzeci raz z rzędu najlepszy w finale Złotego Kasku. Drugi był Dominik Kubera z Motoru Lublin

Aktualny indywidualny wicemistrz świata od samego początku prezentował się naprawdę dobrze. Dość powiedzieć, że w jednej z gonitw ustanowił nowy rekord toru. Przez pewien czas kroku dotrzymywali mu także Patryk Dudek z Apatora i Maciej Janowski z Betard Sparty Wrocław, którzy również byli bezbłędni. To się jednak zmieniło i w kolejnych biegach potracili punkty.

W tym czasie Dominik Kubera pokazał, że jest w bardzo dobrej dyspozycji na starcie sezonu. Zapisał przy swoim nazwisku 13 punktów, trzykrotnie dojeżdżając do mety na pierwszej pozycji. Tak dobrze nie szło z kolei jego kolegom z drużyny – Jarosław Hampel zakończył turniej z dorobkiem 6 punktów (10. miejsce), a Wiktor Lampart uzbierał 3 „oczka” (14. pozycja).

W wyjątkowo niewdzięcznym położeniu znalazł się za to Krzysztof Kasprzak. Przedstawiciel ZOOLeszcz GKM Grudziądz był pierwszym rezerwowym i zanotował niezwykle rzadką linijkę statystyczną, na którą składały się same litery: „t” jak taśma, „w” jak wykluczenie i „d” jak defekt.

Warto dodać, że żużlowcy mieli się o co ścigać. Te zmagania dawały przepustki do eliminacji do cyklu Speedway Grand Prix i Speedway Euro Championship – czterech najlepszych zawodników do SGP i trzech najlepszych do SEC.

Wyniki finału Turnieju o Złoty Kask w Opolu