Ciężkie wyzwanie na start. Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin [relacja na żywo]

Dalej są nerwy. Na swój sposób to przeżywam, cały czas jest napięcie. Jeżdżąc dawałem z tym radę, więc muszę i teraz. Na pewno jest to potrzebne. Ciągle mamy problem i pracujemy nad swoim torem. Już trenowaliśmy i oby w przyszłym tygodniu udało się pojechać pierwszy raz w Lublinie. Przystępujemy do spotkania z mocnym rywalem, przyjechaliśmy mocno skoncentrowani i będziemy walczyć o jak najlepszy rezultat. - mówi na antenie Canal Plus trener Maciej Kuciapa.

Pojedziemy z pierwszym zestawem startowym.

Mikkel Michelsen pojedzie drugie zawody dzisiejszego dnia. Rano startował w finale B drużynowych mistrzostw Europy. Zdobył tam 11 oczek w 4 startach.

Na próbie toru pojawili się Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren. Ze strony gospodarzy Anton Karlsson i Leon Madsen.

Do pierwszego biegu pozostaje 30 minut. Stadion przy ul. Olsztyńskiej zaczyna zapełniać się kibicami. Rekord toru ustanowiony 07.08.2020 należy do Martina Vaculika, a sam obiekt może pomieścić 16 850 widzów. Długość owalu to 359 metrów.

W ubiegłym roku Włókniarz pokonał Mistrza Polski 49:41 na swoim torze, była to jedyna porażka sezonu regularnego Platinum Motoru Lublin.

Nad Częstochową świeci słońce i wydaje się, że rozegranie zawodów jest niezagrożone. Najważniejszą informacją przed pierwszym biegiem jest brak Kacpra Woryny spowodowany konsekwencjami upadku w Rzeszowie. Rybniczanin dalej odczuwa dyskomfort, nie jest zdolny do ścigania. W jego miejsce do składu gospodarzy wskoczył debiutant Anton Karlsson.

Awizowane składy:

Tauron Włókniarz Częstochowa: 9. Leon Madsen 10. Jakub Miśkowiak 11. Maksym Drabik 12. Anton Karlsson 13. Mikkel Michelsen 14. Kajetan Kupiec 15. Franciszek Karczewski 16. Kacper Halkiewicz

Platinum Motor Lublin: 1. Jarosław Hampel 2. Dominik Kubera 3. Fredrik Lindgren 4. Jack Holder 5. Bartosz Zmarzlik 6. Kacper Grzelak 7. Mateusz Cierniak 8. Bartosz Bańbor