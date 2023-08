Deklasacja na koniec. Motor Lublin wygrywa z Beckhoff Spartą Wrocław

Podchodząc do meczu PGE Ekstraligi u-24 pomiędzy Motorem i Beckhoff Spartą Wrocław, szczególnie na lubelskim torze, ciężko było spodziewać się zaciętej rywalizacji. Gospodarze po solidnym, choć nie wybitnym sezonie zamykali zmagania z bezdyskusyjną czerwoną latarnią ligi.

Pomimo braku większej stawki w tym spotkaniu gospodarze szybko postanowili wziąć się do roboty. W pierwszych dwóch biegach Sparta była jeszcze w kontakcie, raz remisując i raz ulegając 2:4. Później jednak piorunujące biegi odjechali Antti Vuolas i Bartosz Jaworski, nie pozostawiając rywalom złudzeń. Dało to aż dziesięciopunktową zaliczkę po pierwszej serii.

Warto odnotować fakt, iż Bartosz Bańbor pojawił się na pozycji „seniorskiej”, a nie jak zwykle miało to miejsce, gdy zajmował jeszcze numery 6 lub 7. Dzięki temu miał zaplanowany o jeden bieg więcej, choć zazwyczaj i tak zastępował któregoś ze starszych kolegów w ramach rezerwy zwykłej. Pod nowym numerem Bańbor przywiózł aż 14 punktów, myląc się tylko raz.

Tyle samo „oczek”, z tym że dokładając do tego bonus, dopisał do swojego konta także Vuolas. Dla Fina było to ostatnie spotkanie jako żużlowca u-24. Jak wspominał w rozmowie z nami.

– Na pewno celem jest kontrakt w pierwszej lub drugiej lidze polskiej. Bardzo chciałbym się ścigać w Polsce. Potem będę mógł myśleć o kolejnym postępie w mojej żużlowej karierze. – tak udało mu się zrobić. 24-latek podpisał umowę ze Stalą Rzeszów. Głównym kandydatem do awansu do 1 ligi zużla.

Bardzo dobre zawody zanotowali także Sebastian Koessler i Bartosz Jaworski, zdobywając kolejno 13+2 i 11+3. Dzięki temu ten pierwszy może mówić o płatnym komplecie, natomiast lubelskiemu juniorowi zabrakło do tego punktu. Młodzieżowcy Motoru w dobrych humorach mogą zakończyć tegoroczne rozgrywki. Cieszy szczególnie forma Jaworskiego i Bańbora, którzy z czasem powinni odgrywać coraz ważniejsze role w drużynie.

Motor Lublin – Beckhoff Sparta Wrocław 63:27

Motor: 9. Bartosz Bańbor - 14 (3,3,2,3,3) 10. Mateusz Tudzież - 2+1 (2*,-,-,-) 11. Fraser Bowes - 6+1 (1,2*,1,1,1) 12. Sebastian Koessler - 13+2 (2*,3,3,2*,3) 13. Antti Vuolas - 14+1 (3,3,3,3,2*) 14. Bartosz Jaworski - 11+3 (2,3,2*,2*,2*) 15. Jan Rachubik - 3+2 (1*,1,1*,0)

Sparta: 1. Jaroslav Vanicek - 0 (d,0,-,-,-) 2. Kacper Andrzejewski - 5 (0,2,0,3,0) 3. Rune Thorst - 3 (2,1,0,0,-) 4. Luke Killeen - 2 (w,0,1,1) 5. Connor Bailey - 5 (1,t,2,1,1) 6. Mateusz Łopuski - 1 (0,1,0,0,0) 7. Kevin Małkiewicz - 11+1 (3,1,3,w,2*,2)