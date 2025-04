Za sukcesami lubelskich „Koziołków” stoją Jakub Kępa i Piotr Więckowski. To ta dwójka pasjonatów nie tylko reaktywowała żużel w naszym mieście, ale doprowadziła także do największych sukcesów w historii. Nie byłyby one możliwe gdyby nie liczna grupa sponsorów z Orlen Oil na czele, który także w tym sezonie pozostał sponsorem tytularnym.

– Umowa została przedłużona natomiast jeśli chodzi o długość kontraktu to obowiązuje nas klauzula poufności – mówił na przedsezonowej konferencji prasowej Jakub Kępa, prezes lubelskiej drużyny. – Orlen Oil to dla nas nie tylko tytularny partner naszej drużyny, ale integralna część sukcesu naszej drużyny Dzięki wsparciu, zaangażowaniu i wspólnemu dążeniu do perfekcji sięgnęliśmy po historyczne osiągnięcie – trzykrotne zdobycie tytułu drużynowego mistrza Polski na żużlu – dodał Kępa.

Sponsor tytularny to nie jedyna firma, która w tym sezonie będzie współpracować z lubelską ekipą. Sponsorami strategicznymi w nadchodzącym sezonie są także: miasto Lublin, województwo lubelskie, oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A, a partnerem głównym – Totalizator Sportowy. Sponsorzy główni to: Mastermedia, Perła Browary Lubelskie S.A, Pawtrans, Soudal, Grupa PBI, Grupa Kom-Eko i GC Energy. Z kolei sponsorem motoryzacyjnym w dalszym ciągu będzie Dealer BMW Best Auto Lublin.

Z tak dużym wsparciem żużlowcom nie pozostaje nic innego jak walczyć o kolejne mistrzostwo. – Parząc na zacne grono naszych partnerów zaczynając od tytularnych, a kończąc na strategicznych wszystko napawa optymizmem. Mam powody do dumy, że udało się zbudować tak liczną grupę partnerów biznesowych, którzy dają nam stabilność finansowo-organizacyjną na kolejne lata – mówił prezes Kępa.

– Żużlowcom nie brakuje nigdy wiary i chęci do walki i zdobywania kolejnych tytułów. Oczywiście będziemy walczyć o złoto. Bardzo zależy nam by awansować do kolejnego finału i obronić drużynowe mistrzostwo Polski – dodał.

Drużyna po poprzednim sukcesie nie została ani osłabiona, ani wzmocniona. Czy to ma być recepta na sukces w kolejnej kampanii? – Zawsze powtarzam, że sezon sezonowi nie jest równy. Musimy poczekać i zobaczymy w jakiej dyspozycji będą nasi żużlowcy na początku rozgrywek. Mamy jednak bardzo wyrównany zespół. Na formacji juniorskiej mamy jednego z lepszych zawodników U-24 w kraju, a do tego dobrą formację seniorską. Mam nadzieję, że podołamy temu zadaniu i będziemy walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu – ocenia prezes Motoru.

– Przed nadchodzącym sezonem dwa zespoły znacząco się wzmocniły. Mam tu na myśli Beterd Spartę Wrocław i PRES Grupę Deweloperską Toruń. Wydaje mi się, że PGE Ekstraliga będzie w tym roku jeszcze bardziej wyrównana i emocjonująca – zakończył sternik Orlen Oil Motoru.