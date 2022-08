Kto z kim pojedzie w play-off PGE Ekstraligi? Motor Lublin zmierzy się z 18-krotnym mistrzem Polski

Obecny sezon przyniósł jedną, bardzo istotną zmianę. Do walki o medale Drużynowych Mistrzostw Polski przystąpi sześć zespołów, a nie jak poprzednio cztery. Motor Lublin zakończył rundę zasadniczą na fotelu lidera, więc był pewny awansu do decydującego etapu rozgrywek. Miało to jednak znaczenie w przypadku tego, kto będzie rywalem wicemistrzów Polski.

"Koziołki" wypracowały sobie w sumie 31 punktów, wygrywając 12 razy, przegrywając tylko raz i również raz remisując. W ćwierćfinałach spotkają się z Fogo Unią Leszno, która zaliczyła kolejny regres w porównaniu do poprzednich sezonów – "Byki" wygrały siedem meczów i tyle samo przegrały.

Pozostałe pary to: Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa (2. miejsce w tabeli) i Betard Sparta Wrocław (5. miejsce) oraz Moje Bermudy Stal Gorzów (3. miejsce) i For Nature Solutions Apator Toruń (4. miejsce).

Natomiast motocykle do garażów mogą odstawić zawodnicy dwóch ekip: ZOOLeszcz GKM Grudziądz, która utrzymała się w PGE Ekstralidze na bezpiecznej, siódmej lokacie, oraz Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego, która spadła z hukiem na zaplecze po zaledwie jednym sezonie w elicie (14 spotkań i wszystkie przegrane).

Wszystkie spotkania w fazie pucharowej będą rozgrywane w formie dwumeczu – lublinianie najpierw pojadą do Leszna, a następnie podejmą rywali na torze przy Al. Zygmuntowskich. Awans do półfinałów wywalczą sobie zwycięzcy ćwierćfinałów oraz jedna z przegranych drużyn, która spisze się najlepiej.

Terminy: 21 i 28 sierpnia (ćwierćfinały), 2 i 4 września (półfinały), 9 i 24 września (mecze o 3. miejsce), 11 i 25 września (finały).