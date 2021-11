Mistrzowski transfer żużlowego Motoru Lublin. Maksym Drabik dołącza do składu

Drugi raz politycy zachowali stanowiska. "Czas na krok do tyłu i na refleksje"

Do trzech razy sztuka? Póki co związani z PiS wicestarosta kraśnicki Andrzej Cieśla i członek zarządu powiatu Roman Bijak nie stracą stanowisk. Drugie podejście do ich odwołania się nie powiodło. Uratował ich partyjny kolega, bo nie uczestniczył w obradach.