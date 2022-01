Młodzi zawodnicy Motoru Lublin przygotowują się do sezonu żużlowego w Zakopanem

W sobotę, przed wyjazdem na południe kraju, zawodnicy z zespołu U24 oraz młodzi adepci ze szkółki żużlowej przeszli badania wydolnościowe. Natomiast w polskich górach zameldowali się w niedzielę, a w drogę powrotną do Lublina wyruszą w czwartek, kiedy to będą musieli ustąpić miejsca skoczkom narciarskim.

W Zakopanem przebywa obecnie 15 zawodników i tych, którzy chcą zdać egzaminy na licencje żużlowe. Do tego dochodzi jeszcze sztab szkoleniowy, psychologowie oraz osoby związane z klubem.

– Jesteśmy tu drugi dzień i akurat podchodzimy na Halę Kondratową – powiedział nam Piotr Więckowski. – Mamy do swojej dyspozycji cały ośrodek. Jest czas na odnowę biologiczną, jest siłownia i komory niskociśnieniowe. Niektórzy chłopcy śpią w pokojach, w których jest obniżone ciśnienie – relacjonuje.

Tymczasem w Lublinie trwa przygotowywanie toru do jazdy. Od sezonu 2022 w PGE Ekstralidze na każdym "owalu" będzie musiało być zrobione odwodnienie liniowe, a kluby będą musiały posiadać plandekę do osłaniania nawierzchni przed opadami deszczu. W przypadku lubelskiego obiektu odwodnienie było robione już dwa lata temu, natomiast – jak przekazał nam Miłosz Bednarczyk z MOSiR Bystrzyca, spółki zarządzającej stadionem – obecnie trwa przetarg na zakup wspomnianej plandeki. Ma on zostać rozstrzygnięty przed rozpoczęciem rundy wiosennej.

Seniorzy Motoru Lublin również mają już zaplanowany początek przygotowań. Wzorem ubiegłego roku pojadą na obóz kondycyjno-integracyjny do hiszpańskiego Calpe, gdzie będą spędzać czas głównie na rowerach.

Sezon w PGE Ekstralidze rozpocznie się 8 kwietnia. Tego dnia Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Natomiast w U24 Ekstralidze zawodnicy obu klubów spotkają się 26 kwietnia.