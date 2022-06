Młodzież Motoru Lublin cieszyła się w Krośnie z wygranej i z drugiego miejsca w DMPJ

Pierwszego dnia młodzieżowcy z Lublina wykonali świetną pracę i pojechali bardzo równo. Uzbierali w sumie 40 punktów, a liderem zespołu był Mateusz Cierniak (13 punktów). Wspomagali go: Jan Rachubik (10), Wiktor Firmuga (9) i Maksymilian Śledź (8). Lublinianie musieli się trochę napracować, bo dopiero w trzeciej serii startów zaczęli zyskiwać wyraźną przewagę.

Dalej w kolejności byli żużlowcy: Unii Tarnów (35 punktów), Orlen Cellfast Wilków Krosno (33) i Texom Stali Rzeszów (9).

W czwartek w ekipie Motoru Lublin doszło do zmiany – zamiast Mateusza Cierniaka pod taśmą meldował się Wiktor Lampart. On akurat spisał się na miarę swoich możliwości, bo zdobył 14 punktów. Nieco słabiej wypadli za to jego koledzy klubowi: Jan Rachubik (6), Wiktor Firmuga (6) i Maksymilian Śledź (5). W sumie uzbierali 31 "oczek", co dało im drugą lokatę.

Z wygranej cieszyli się żużlowcy Unii Tarnów (39), którzy byli niemal idealnie zbilansowaną drużyną: Mateusz Gzyl, Piotr Świercz i Eber Ampugnani mieli po 10 punktów, a Roman Kapustin 9.

Trzecia pozycja przypadła w udziale Wilkom z Krosna (28), a czwarta rzeszowskiej Stali (11).