Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń. Jak kupić bilety na półfinał przy Z5?

Bilety będzie można kupić w dwóch turach wyłącznie na portalu eventim.pl. Pierwsza jest dla osób, które kupiły karnety na ten sezon. Przedsprzedaż ruszy dzisiaj o godz. 20, a potrwa do jutra do godz. 19.59. Jeden karnet to jeden bilet (przy jednej transakcji można uwzględnić większą liczbę karnetów).

– Kodem uprawniającym do kupna biletu w przedsprzedaży jest kod 9 cyfrowy znajdujący się pod kodem QR na karnecie. Przed wpisaniem kodu należy wybrać poziom promocji, czyli "T. Główna", "Wejście A" lub "Wejście B, C" – informuje klub na Facebooku.

Otwarta sprzedaż rozpocznie się natomiast w środę o godz. 20. Jedna osoba będzie mogła zakupić maksymalnie cztery wejściówki.

Ceny biletów: trybuna główna (dostępne tylko w przedsprzedaży) – 120 zł, normalne – 70 zł, ulgowe – 50 zł (młodzież ucząca się, emeryci, osoby niepełnosprawne), dziecięce – 30 zł (do końca szkoły podstawowej).

– Informujemy, że mamy jedynie 6 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – takie osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: niepelnosprawni@eventim.pl celem uzyskania potwierdzenia wejścia na mecz (zgłoszenia ważne od 31.08, godz: 20.00) – podaje Motor Lublin.

Przypomnijmy, półfinały play-off PGE Ekstraligi rozpoczną się w piątek, 2 września. O godz. 18 zobaczymy mecz Moje Bermudy Stali Gorzów z Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa. Natomiast o godz. 20.30 na Motoarenie w Toruniu miejscowy For Nature Solutions Apator będzie gościć Motor Lublin. Kiedy rewanże? Niedziela, 4 września, godz. 17 – Motor kontra Apator; godz. 19.30 – Włókniarz kontra Stal.