Motor Lublin lepszy od Betard Sparty Wrocław na Stadionie Olimpijskim

Rewanżowe starcie w stolicy Dolnego Śląska również nie zawiodło sympatyków żużla, których na trybunach Stadionu Olimpijskiego było około sześć tysięcy. W nim ponownie lepsi okazali się żółto-biało-niebiescy, którzy triumfowali 46:44.

Podobnie jak w sobotę, tak i w niedzielę, obie drużyny szły początkowo łeb w łeb. Po pierwszej serii był remis po 12, ale potem inicjatywa przeszła w ręce Motoru. Dzięki wygranej 4:2 duetu Jarosław Hampel-Dominik Kubera w piątym wyścigu goście objęli prowadzenie, którego nie oddali już do samego końca. Jeszcze po 12. biegu podopieczni Macieja Kuciapy mieli 12 punktów w zapasie. Potem jednak różnica między ekipami znacząco się zmniejszyła.

W gonitwach nominowanych wicemistrzowie Polski mieli niewiele do powiedzenia, bo „trójki” dowozili do mety Gleb Czugunow i Tai Woffinden. To było jednak zbyt mało, żeby Sparta mogła wyrwać zwycięstwo na własnym torze – przegrała 44:46.

Tym razem żaden z żużlowców Motoru nie przekroczył granicy 10 zdobytych punktów. Najlepiej wypadł Dominik Kubera (9+1). Natomiast po stronie wrocławian królowali Maciej Janowski (12+1) oraz Tai Woffinden (11+1).

===

Betard Sparta Wrocław – Motor Lublin 44:46

Motor: 1. Mikkel Michelsen 8+1 (1,3,2*,2), 2. Maksym Drabik 9 (2,1,3,2,1), 3. Jarosław Hampel 8 (3,3,1,1), 4. Dominik Kubera 9+1 (2,1,3,1*,2), 5. Mateusz Tudzież 0 (0,-,-,-), 6. Wiktor Lampart 4 (1,0,3,0,0), 7. Mateusz Cierniak 7+1 (3,3,1*), 8. Fraser Bowes 1 (1,0,0,).

Sparta: 9. Mateusz Panicz 0 (0,0,-,-), 10. Tai Woffinden 11+1 (3,2,1,2*,3), 11. Gleb Czugunow 10 (2,0,2,3,3), 12. Daniel Bewley 8+1 (1,2,1*,3,1), 13. Maciej Janowski 12+1 (3,2,2,3,2*), 14. Michał Curzytek 1 (0,1,d,0), 15. Bartłomiej Kowalski 2 (2,0,0,0).

---

Bieg po biegu