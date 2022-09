Motor Lublin powalczy o złoto PGE Ekstraligi! For Nature Solutions Apator Toruń rozbity

Ta przewaga (50:40) była dla Apatora solidną zaliczką. Należało jednak pamiętać, że od dwóch sezonów żółto-biało-niebiescy nie przegrali na własnym torze. Mikkel Michelsen, który zmagał się z bolesną kontuzją lewej nogi, przeprosił w mediach społecznościowych kibiców i kolegów z drużyny za to, co wydarzyło się w piątek. Podkreślił jednocześnie, że Lublin może pozostać niezdobytą twierdzą, a straty są do odrobienia. Jego słowa okazały się prorocze.

Wicemistrzowie Polski potrzebowali zaledwie czterech biegów, żeby zniwelować straty z piątku. „Trójki” padały łupem wyłącznie żużlowców Motoru – Jarosława Hampela, Mikkela Michelsena i dwukrotnie Mateusza Cierniaka. Torunianie jechali wolno, dawali się ogrywać na trasie. Efekt był taki, że zrobiło się 17:7 dla miejscowych. Remis w dwumeczu premiował „Koziołki”, bo miały wyższą pozycję w rundzie zasadniczej.

Ta szarża natrafiła na przeszkodę już w drugiej serii startów. Górą byli goście, a prym w ich szeregach wiódł Robert Lambert, którzy przecież zna tor w Lublinie. Torunianie użądlili dwukrotnie, dzięki czemu odzyskali nieco pewności siebie. Tego mentalnego „paliwa” starczyło im jednak na niezbyt długo, bo Motor dwa razy wygrywał po 5:1. Lublinianie znaleźli sposób na Roberta Lamberta, ale ten odgryzł się w 10. wyścigu i było 36:24 dla miejscowych. Do samego końca żużlowcy wymieniali się ciosami, ale mocniej kąsali wicemistrzowie Polski. Przed gonitwami nominowanymi było 47:31 dla Motoru, co oznaczało, że awans był teoretycznie w zasięgu obu ekip.

Rzeczywistość była bezlitosna dla Apatora. Mateusz Cierniak przeszedł kompletną przemianę i uzbierał 14 punktów. To właśnie on wprowadził Motor do finału PGE Ekstraligi. Ostatecznie gospodarze wygrali 54:36, a w dwumeczu 94:86.

Motor Lublin – For Nature Solutions Apator Toruń 54:36 (94:86)

Motor: 9. Jarosław Hampel 12+2 (3,1,1,2*,2*,3), 10. Fraser Bowes 0 (-,-,-,-,-), 11. Maksym Drabik 1 (0,1,0,-,0,-), 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen 11+2 (3,2,2*,3,1*,-), 14. Mateusz Cierniak 14 (3,3,3,2,3), 15. Wiktor Lampart 6+1 (2*,0,3,1), 16. Dominik Kubera 10+1 (2*,3,3,d,2,0).

Apator: 1. Patryk Dudek 7+2 (1*,1,3,0,1,1*), 2. Jack Holder 3+1 (0,1,1,-,1*,-), 3. Paweł Przedpełski 9+1 (2,2*,0,u,3,2,0), 4. zastępstwo zawodnika, 5. Robert Lambert 13 (2,3,2,1,3,0,2), 6. Krzysztof Lewandowski 1 (0,0,1), 7. Mateusz Affelt 1 (1,0,-), 8. Denis Zieliński 2 (2).

