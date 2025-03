Orlen Oil Motor Lublin nawiązał do przeszłości. Zmarzlik i sponsor tytularny zostają

Spotkanie, które odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym poprowadziła znana dziennikarka Aldona Marciniak, a w gronie zaproszonych osób nie zabrakło znanych postaci, a także sponsorów.

Już na samym wstępie kibice trzykrotnych mistrzów Polski otrzymali znakomitą wiadomość o przedłużeniu współpracy z Orlen Oil czyli sponsorem tytularnym.

– Orlen Oil to dla nas nie tylko tytularny partner naszej drużyny, ale integralna część sukcesu naszej drużyny Dzięki wsparciu, zaangażowaniu i wspólnemu dążeniu do perfekcji sięgnęliśmy po historyczne osiągnięcie – trzykrotne zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski na żużlu. To efekt ciężkiej pracy zawodników, sztabu i całego klubu, ale także stabilnej współpracy z Orlen Oil, która daje nam pewność, że możemy mierzyć jeszcze wyżej. Dlatego z radością będziemy kontynuować naszą partnerską współpracę. Wierzymy, że przed nami kolejne wyzwania i wielkie sukcesy, które dostarczą naszym kibicom niezapomnianych emocji. – powiedział Jakub Kępa, prezes zarządu Speedway Lublin S.A.

– Z dumą kontynuujemy współpracę z lubelskim zespołem, który jest dla nas kluczowym partnerem w świecie żużla. Jako Orlen Oil doceniamy zdobyte przez klub trofea oraz zaangażowanie zawodników. Nasza współpraca to efekt połączenia pasji i ambitnych celów obu stron, co przekłada się na wspólne sukcesy i innowacje, czego przykładem jest dedykowany olej Rider Speedway, stworzony specjalnie z myślą o ekstremalnych warunkach żużlowych. Na torze liczą się ułamki sekund – niezawodność i skuteczność to kluczowe cechy doskonałego środka smarnego, ponieważ warunki z jakimi mierzy się motocykl są niezwykle wymagające. Stale rozwijamy naszą ofertę produktową, wprowadzając udoskonalenia technologiczne wypracowane na bazie naszych testów i doświadczeń zdobytych także na żużlowych torach. Wierzymy, że wspólnie możemy dostarczać kibicom niesamowitych emocji, a młodym żużlowym talentom wsparcia technologicznego – mówi Arkadiusz Trela, prezes zarządu Orlen Oil.

Trzykrotni mistrzowie Polski pochwalili się następnie przedłużeniem współpracy z innymi ważnymi podmiotami. Sponsorami strategicznymi w nadchodzącym sezonie będą: miasto Lublin, województwo lubelskie, oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A, a partnerem głównym – Totalizator Sportowy. Sponsorzy główni to: Mastermedia, Perła Browary Lubelskie S.A, Pawtrans, Soudal, Grupa PBI, Grupa Kom-Eko i GC Energy. Z kolei sponsorem motoryzacyjnym w dalszym ciągu będzie Dealer BMW Best Auto Lublin.

Na tym nie koniec dobrych wieści. W trakcie konferencji obecny na sali Bartosz Zmarzlik „wywołany do tablicy” potwierdził, że zostaje w lubelskiej drużynie na kolejny sezon. – Prezes był bardzo zainteresowany, abym pozostał w Lublinie na kolejny rok. Zrobiliśmy to, aby nie odbywać żadnych rozmów podczas sezonu. Wspólnie z moim teamem, moim bratem menedżerem, nie mamy żadnych przeciwwskazań, żeby na cokolwiek narzekać. Warto funkcjonować w klubie, w którym jest wszystko profesjonalne poukładane. Jeżeli dobrze się czujesz w dobrym miejscu, to nie należy tego zmieniać – powiedział lider Orlen Oil Motoru.

Na koniec można było jeszcze zobaczyć nowe kevlary. Najpierw na filmie, na którym Zmarzlik i Dominik Kubera prezentują kombinezony w Mediolanie, a więc w światowej stolicy mody. Następnie przyszła pora na prezentację na żywo. Kevlary wykonane są z ekologicznej skóry i nawiązują tym samym do dawnych żużlowych czasów. Główny kolor, jak na mistrzów przystało to złoto, a w jednym z nich dołożono kolor niebieski, a w kolejnym zdecydowano się na białe wykończenie.

Po raz pierwszy mistrzowie Polski zaprezentują się na torze żużlowym 11 kwietnia kiedy na wyjeździe zmierzą się ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Z kolei w 18 kwietnia do Lublina przyjedzie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa.