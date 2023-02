Perła nadal z żużlowcami Motoru

– Zawarcie nowej umowy z Perłą to w pewnym sensie naturalna kolej rzeczy. Browar Perła jako jedna z pierwszych lubelskich firm, jeszcze w 2017 roku, wsparła nas w realizacji marzenia, jakim było przywrócenie świetności żużlowemu Lublinowi. Teraz, gdy to marzenie stało się rzeczywistością, jako mistrz Polski złożyliśmy podpis pod nową umową, której treść uzgadnialiśmy od kilku tygodni – mówi Jakub Kępa, prezes zarządu Speedway Lublin S.A.

– Cieszymy się, że tak rozpoznawalna marka, współpraca z którą od lat przynosi wymierne korzyści obu stronom, pozostaje w gronie naszych partnerów. Jestem przekonany, że także kibice docenią fakt, że w trakcie meczów dostępne będą produkty naszego głównego sponsora – dodaje szef „Koziołków”.

Zadowolenia z podpisania nowej umowy nie kryje również Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny Perła – Browary Lubelskie S.A. – Ubiegłoroczny triumf żużlowców to niewątpliwie jeden z najjaśniejszych momentów lubelskiego sportu. Reaktywowany klub w rekordowym tempie wspiął się na sam szczyt zdobywając mistrzostwo kraju. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc w osiągnięciu tego sukcesu i chcemy towarzyszyć ekipie i fanom Motoru w walce o kolejne tytuły – mówi Andrzej Rutkowski.

Dyrektor generalny Perły przyznał również, że nowa umowa jest najwyższa w historii firmy, a także, że może zostać automatycznie przedłużona na kolejne lata.

– Jak wiadomo Browar Perła współpracuje z wieloma klubami sportowymi z Lubelszczyzny, co niezmiennie pozostaje elementem strategii wsparcia regionu, z którego się wywodzimy i który stanowi najważniejszy rynek zbytu naszych wyrobów. Mogę zdradzić, że podpisana właśnie umowa to największy kontrakt z zakresu sponsoringu sportowego w historii firmy, zwłaszcza, że przy spełnieniu określonych warunków, ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne sezony Ogromna popularność, wręcz moda na speedway w naszym mieście, szczelnie wypełnione trybuny oraz pełne emocji widowiska sportowe tworzą znakomity klimat do promocji naszych produktów. Niezmiernie się cieszę, że w rozpoczynającym się za niecałe dwa miesiące sezonie marka Perła będzie ponownie obecna na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich – wyjaśnia dyrektor Rutkowski.

PRZYGOTOWANIA TRWAJĄ

Żużlowcy Motoru kontynuują przygotowania do nowego sezonu. W środę zameldowali się w hiszpańskim Calpe, gdzie spędzą tydzień na zgrupowaniu. W planach są przede wszystkim treningi rowerowe. Wkrótce podopieczni trenerów Macieja Kucpiapy i Jacka Ziółkowskiego wyjadą też na tor. Przypomnijmy, że do rozpoczęcia rozgrywek PGE Ekstraligi pozostały już niecałe dwa miesiące. W pierwszym spotkaniu „Koziołki” zmierzą się u siebie z Betard Spartą Wrocław. To spotkanie zaplanowano na niedzielę, 9 kwietnia.