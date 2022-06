Piąta porażka Motoru Lublin w U24 Ekstralidze. Betard Sparta Wrocław zbyt mocna

Po pierwszej serii startów można było mieć nadzieję, że obejrzymy wyrównane zawody. I chociaż więcej "trójek", bo trzy, padło łupem gości, to lublinianie cały czas pozostawali w kontakcie z rywalami. Potwierdzał to wynik – 12:12.

Potem jednak sukcesywnie wrocławianie zaczęli przejmować kontrolę nad spotkaniem. W szóstym biegu zanotowali pierwszą podwójną wygraną – Sandro Wassermann i Nick Skorja pokonali lubelski duet Mateusz Tudzież i Wiktor Firmuga. Sytuacja nie od razu zrobiła się napięta, bo zwycięstwo w kolejnej gonitwie zanotował Fraser Bowes i zabezpieczył tym samym biegowy remis.

W trzeciej serii startów Motor nie miał nic do powiedzenia – goście nie popełnili błędu, wygrywając 15:3. Zrobiło się 38:22, co oznaczało, że Sparta była o krok od wygranej. Do końca meczu żółto-biało-niebiescy byli w stanie odpowiedzieć tylko w dwóch przypadkach: w 11. biegu Mateusz Tudzież i Fraser Bowes przyjechali na czele stawki, a w kolejnym wyścigu Antti Vuolas i Wiktor Firmuga wygrali w stosunku 4:2.

To była jednak kropla w morzu potrzeb, a Motor Lublin ostatecznie przegrał z Betard Spartą Wrocław 37:53. Dla lublinian to była już piąta porażka w tym sezonie. Na swoim koncie mają jeszcze po jednej wygranej i remisie, co w ostatecznym rozrachunku daje im 3 punkty i przedostatnie, siódme miejsce w tabeli U24 Ekstraligi.

===

Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław 37:53

Motor: 9. Fraser Bowes 7+1 (2,3,0,2*,u,0), 10. Jakub Valković 2+1 (1*,0,1,-), 11. Antti Vuolas 8+2 (1*,1*,1,3,w,2), 12. Kamil Wieczorek 3 (1,2,0,-,-), 13. Mateusz Tudzież 12 (3,1,1,3,3,1), 14. Jan Rachubik 2 (0,2,0), 15. Wiktor Firmuga 3 (2,d,1), 16. Maksymilian Śledź ns.

Sparta: 1. Sandro Wassermann 7+1 (t,3,2*,1,1), 2. Nick Skorja 9+2 (0,2*,3,2,2*0), 3. Lukas Baumann 14 (3,3,3,2,3), 4. Jack Andrew Smith 0 (0,0,-,0), 5. Bartłomiej Kowalski 10+1 (2,2,2*,1,3), 6. Michał Curzytek 9+1 (0,1,3,2*,3), 7. Mateusz Panicz 4+1 (3,1*,t).