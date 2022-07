Plaga kontuzji w żużlu. Kolejny młody zawodnik Motoru Lublin ze złamaniem

Wielkiego pecha w ubiegłym tygodniu miał z kolei Jan Młynarski. 14 lipca w Lesznie młodzieżowcy rywalizowali w ramach drugiej rundy półfinałowej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody bardzo się przeciągały, bo jeźdźcy z każdej z czterech ekip zaliczali upadki.

Do najgroźniejszego z nich doszło podczas siódmego biegu. Maksym Borowiak z miejscowego zespołu zdefektował i spowodował upadek swój oraz przy okazji Jana Młynarskiego. 16-latek z Lublina musiał być zabrany z toru przez ambulans. Reprezentant żółto-biało-niebieskich złamał kość udową. Piotr Więckowski powiedział nam, że dzisiaj przeszedł on operację. Co oczywiste, nie zobaczymy go już w akcji do końca tego roku.