Play-offy w PGE Ekstralidze czas zacząć. Motor Lublin jedzie na ćwierćfinał do Fogo Unii Leszno

W swojej historii Motor Lublin zaledwie dwa razy stawał na podium Drużynowych Mistrzostw Polski, a konkretnie na jego drugim stopniu. Po raz pierwszy w 1991 roku, a sukces ten udało się powtórzyć 30 lat później, czyli w ubiegłym sezonie. Od momentu, kiedy żużel wrócił do jazdy nad Bystrzycą, to obecny klub notował z roku na rok progres. Aby utrzymać tę tendencję, „Koziołki” muszą sięgnąć po złoto.

W tym roku play-offy odbędą się w nowej formule. Awans zapewniło sobie sześć najlepszych ekip po rundzie zasadniczej. Motor Lublin, jako lider, zmierzy się z szóstym zespołem w tabeli, czyli Fogo Unią Leszno. Są w sumie trzy takie pary, a ćwierćfinały to dwumecze. Ich zwycięzcy przejdą do półfinałów, natomiast spośród tych drużyn, które poniosły porażkę, zostanie wyłoniony tzw. szczęśliwy przegrany. Co będzie brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności w tabelach pomocniczych? Najpierw punkty meczowe, potem suma punktów biegowych, a na końcu to, kto miał wyższą pozycję po rundzie zasadniczej.

Należy pamiętać, że na tym etapie każdy błąd może być bardzo kosztowny. Ekipą, która do tej pory popełniła ich najmniej jest Motor Lublin i to on jest stawiany w roli faworyta do triumfu w DMP. Patent na lublinian znalazły jedynie Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa (przegrana 41:49) oraz Betard Sparta Wrocław (remis po 45).

Fogo Unia Leszno przez cały sezon boryka się z problemami, które były szczególnie widoczne na finiszu rundy zasadniczej. Po raz ostatni podopieczni Piotra Barona triumfowali na początku lipca, w starciu ze spadkowiczem Arged Malesa Ostrowem Wielkopolskim. Co ciekawe, było to już po tym, jak do jazdy powrócił Piotr Pawlicki, który z powodu kontuzji stracił kilka tygodni ścigania. Potem przyszły porażki z Betard Spartą Wrocław, Moje Bermudy Stalą Gorzów oraz Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa.

Początek spotkania Fogo Unia Leszno – Motor Lublin zaplanowano na piątek na godz. 20.30. Transmisję będzie można śledzić na antenie Eleven Sports. Relacja na żywo pojawi się także na stronie: dziennikwschodni.pl.

===

Kibice wybierają Miss

Trwa głosowanie w plebiscycie Miss Startu PGE Ekstraligi 2022. Kibice z Lublina mogą wesprzeć dwie podprowadzające Motoru, które reprezentują klub. Pierwsza z nich to 21-letnia Klaudia Kamińska, a druga to 24-letnia Marlena Rokicka. Swoje głosy można oddawać na stronie speedwayekstraliga.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi. Czas na to jest do 28 sierpnia włącznie.