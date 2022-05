Świetny występ Motoru Lublin w U24 Ekstralidze. Włókniarz Częstochowa rozbity [zdjęcia]

To spotkanie było od samego początku do końca pod kontrolą lublinian. Co prawda zaczęło się od remisu biegowego, ale niemal z każdym kolejnym startem żółto-biało-niebiescy powiększali swoje prowadzenie. Warto podkreślić, że goście spod Jasnej Góry nie wygrali drużynowo nawet jednej gonitwy.

Najwięcej działo się w siódmym biegu. W pierwszym podejściu wykluczony został Jakub Martyniak z Włókniarza za upadek na pierwszym okrążeniu. W kolejnych dwóch próbach pozostała trójka zawodników – duet Motoru Marius Hillebrand i Jakub Valković oraz ich rywal Mitchell Cluff – otrzymali ostrzeżenia za utrudnianie startu. Dopiero za czwartym razem udało im się dojechać do mety – triumfował Niemiec, drugi był Słowak, a trzeci Australijczyk.

Za cały mecz na pewno warto wyróżnić wspomnianego Mariusa Hillebranda, który nie znalazł swojego pogromcy. Uzbierał w sumie 13 punktów z dwoma bonusami. Dwucyfrowe zdobycze zapisali przy swoich nazwiskach także Austriak Sebastian Kossler oraz Fraser Bowes z Australii (po 11 punktów). Wyjątkowo „zespołowo” jeździł z kolei Jakub Valković – Słowak dorzucił do 9 „oczek” aż 4 bonusy.

===

Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa 61:29

Motor: 9. Jakub Valković 9+4 (1,2*,2*,2*,2*), 10. Marius Hillebrand 13+2 (2*,3,3,2*,3), 11. Kamil Wieczorek 9+2 (3,1*,2*,3), 12. Sebastian Kossler 11 (0,2,3,3,3), 13. Fraser Bowes 11 (3,2,3,3,0), 14. Jan Rachubik 6 (3,3,0), 15. Miran Praznik (w,-,1), 16. Maksymilian Śledź 1 (1).

Włókniarz: 1. Jonas Jeppesen 1 (t,w,1,d), 2. Andriy Rozaliuk 8+1 (1*,3,0,2,2), 3. Jordan Jenkins 9+1 (2,3,2,1,1*), 4. Sam Hagon 3+1 (0,0,1*,1,1), 5. Mitchell Cluff 3 (2,1,0,0), 6. Patryk Nater 4 (0,2,1,1,d), 7. Jakub Martyniak 1 (1,w,0).