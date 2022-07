Niezależnie od wszystkiego, żółto-biało-niebieskich nikt już z piedestału nie zrzuci. Weryfikacja może przyjść dopiero w kolejnym etapie, czyli w fazie play-off. Zanim jednak na placu boju pozostanie sześć zespołów, trzeba odjechać jeszcze dwa spotkania.

W ostatnim swoim starciu wicemistrzowie Polski rozbili na wyjeździe ZOOLeszcz GKM Grudziądz 55:35. Od pierwszego do ostatniego biegu ten mecz pozostawał pod ich kontrolą, stąd taka różnica. Trzech zawodników zaliczyło znakomite zawody: Mikkel Michelsen miał 16 punktów, Dominik Kubera 15 z bonusem, a Jarosław Hampel 10 z bonusem.

Trochę cieniem na tym sukcesie kładzie się postawa Maksyma Drabika. Kamery telewizyjne uchwyciły sprzeczkę zawodnika z trenerem Maciejem Kuciapą, bo ten nie pojawił się na naradzie drużynowej. To nie pierwszy raz, kiedy żużlowiec podpadł – w czerwcowym meczu z Arged Malesa Ostrowem Wielkopolskim, w jednym z biegów, Maksym Drabik nie dojechał do mety, tylko skręcił do parku maszyn i pozbawił tym samym Grzegorza Walaska punktu bonusowego i pieniędzy.

Włókniarz Częstochowa to jedna z raptem trzech ekip (obok Betard Sparty Wrocław i Moje Bermudy Stali Gorzów), która sprawiła lublinianom pewne problemy. Jeszcze w kwietniu żółto-biało-niebiescy pokonali u siebie „Lwy” 47:43. O tym, kto cieszył się z wygranej zadecydował dopiero ostatni wyścig. Od tamtego momentu trochę się zmieniło w lubelskiej ekipie – Jarosław Hampel nie jest już w dołku, tylko regularnie zalicza dobre występy. Znakomicie spisuje się również Dominik Kubera, który od kwietnia (nie licząc przerwy z powodu kontuzji) nie zszedł ani razu poniżej granicy 10 zdobytych punktów. Warto też dodać, że w awizowanym składzie na to spotkanie znalazł się młody Fin Antti Vuolas, który zapracował sobie na zaufanie solidną jazdą w U24 Ekstralidze.

O żużlowcach Włókniarza można powiedzieć, że mają ogromną siłę rażenia, bo są autorami dwóch najbardziej imponujących sportowych pogromów z tego sezonu: 68:22 z ostrowianami oraz 65:25 z grudziądzanami. Lider tego składu to oczywiście Leon Madsen (średnia biegopunktowa na poziomie 2.435 i czwarte miejsce w PGE Ekstralidze w tym względzie), ale nie można zapominać o Fredriku Lindgrenie, Bartoszu Smektale czy Kacprze Worynie. Do tego jest jeszcze najlepsza obecnie para juniorska w lidze – Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki.

Szykuje się duży „najazd” kibiców z Lublina na Częstochowę. Kiedy klub spod Jasnej Góry udostępnił pulę biletów na sektor gości, to wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie. Taka sytuacja nie pozostała bez odzewu, bo gospodarz zdecydował się na powiększenie liczby miejsc dla przyjezdnych.