Wreszcie pojadą! Dzisiaj Mecz Platinum Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Długo kazał na siebie czekać żużel kibicom w Lublinie. Na dobrą sprawę jeszcze wczoraj istniała spora niepewność czy rzeczywiście sezon uda się w końcu zainaugurować. Już dwa spotkania nie mogły odbyć się w terminie, gdy gospodarzem miał być ubiegłoroczny mistrz Polski.

Również sztab szkoleniowy nie do końca wiedział czego może się spodziewać. - Jutrzejsze spotkanie ma stan meczu zagrożonego. W tym momencie tor jest już w lepszej kondycji, jednak po wczorajszych opadach nadal jest to zagadka. - mówił trener Maciej Kuciapa na wczorajszej konferencji online zorganizowanej przez klub.

Spotkanie na pewno nie będzie należało do łatwych o czym pisaliśmy już we wczorajszej zapowiedzi najbliższych meczów Platinum Motoru Lublin. Koziołki będą musiały pokazać maksimum swoich możliwości by z dwóch najbliższych potyczek uzyskać komplet punktów.

Początek spotkania godz. 20:30

Transmisja Canal Plus 5