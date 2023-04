Już jutro Betard Sparta, a w piątek Gorzów, czyli pracowite dni żużlowców Platinum Motoru Lublin

Podopieczni trenera Macieja Kuciapy prezentują od początku sezonu niezwykle wysoką formę. Fantastyczne występy w kadrze polskich liderów drużyny, a do tego solidna jazda Jacka Holdera tak w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii napawają optymizmem. Problemy z odpowiednim wejściem w rozgrywki ma póki co tylko Fredrik Lindgren, ale być może najbliższy mecz będzie świetną okazją do przełamania.

Pierwsze z dwóch wyzwań może być najtrudniejszym w sezonie regularnym. Pojedynki między zespołami z Wrocławia i Lublina od dwóch lat elektryzują całą żużlową Polskę. Nie inaczej będzie również w tej kampanii, spotka się w duet najświeższych mistrzów kraju. W ubiegłym sezonie punkt bonusowy za tę rywalizację zgarnęły „Koziołki” jednak to właśnie Sparta przerwała ośmiomeczowy zwycięski marsz dumy Lubelszczyzny na własnym torze. Stadion, który także za sprawą pełnych trybun kolejny raz powinien być ogromnym atutem. Nie można tego samego powiedzieć o samym torze, który nadal pozostaje zagadką, podobnie jak to czy mecz się odbędzie.

– Spotkanie ma stan meczu zagrożonego. W tym momencie tor jest już w lepszej kondycji, jednak po wczorajszych opadach nadal jest to zagadka – mówił na konferencji przed zawodami trener żółto-niebieskich.

Ubiegły sezon nie był jednak najlepszym dla ekipy ze stolicy województwa Dolnośląskiego. Częste kłopoty młodzieżowców, a nawet gorsze momenty liderów jak Tai Woffinden i Maciej Janowski sprawiły, że rok 2022 traktują tam raczej w kategorii „do zapomnienia”. Kluczowym może jednak okazać się powrót Artioma Łaguty, który ze swoją niepodważalną jakością da punkty, których zabrakło podczas jego nieobecności.

Dodatkowym smaczkiem spotkania mogą być pojedynki juniorów. – Najbardziej cieszę się na pojedynki z moim rówieśnikiem ze Sparty Bartkiem Kowalskim – zapowiadał Mateusz Cierniak. Kibice obu drużyn zachodzą w głowę czego mogą się spodziewać po liderach swoich formacji młodzieżowych. Dużym problemem dla Dariusza Śledzia będzie absencja Mateusza Panicza. 18-latek nie prezentuje rewelacyjnej dyspozycji, jednak ma już pewne doświadczenie na ekstraligowych torach i próżno w składzie Sparty szukać dla niego godnego zastępstwa.

Awizowane składy

Platinum Motor Lublin: 1. Jarosław Hampel 2. Dominik Kubera 3. Jack Holder 4. Fredrik Lindgren 5. Bartosz Zmarzlik 6. Kacper Grzelak 7. Mateusz Cierniak

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden 2. Daniel Bewley 3. Artem Łaguta 4. Piotr Pawlicki 5. Maciej Janowski 6. Bartłomiej Kowalski 7. Mateusz Panicz (nie wystąpi z powodu pękniętego zebra, w momencie wydawania artykułu nie było pewnego zastępstwa)

Transmisja spotkania w Canal Plus 5 27.04 o godzinie 20:30.

Piątek w Gorzowie

Zgoła odmienne nastroje, dalekie od mistrzowskich, muszą panować za to w Gorzowie. Miejscowa Stal próbowała załatać dziurę po odejściu ich największej gwiazdy – Bartosza Zmarzlika. Udało się to z mieszanym skutkiem, bo Oskar Fajfer Zmarzlikiem nie jest i nie będzie, ale jeździ solidnie i daje drużynie ważne punkty. Dokładając do tego będącego w świetnej formie Andersa Thomsena, zawsze groźnego Martina Vaculika i wchodzącego w buty krajowego lidera Szymona Woźniaka otrzymujemy naprawdę ciekawy zespół.

Gorzowianie pokazali już, że w tym sezonie nieważne czy u siebie czy w delegacji są drużyną z którą należy się liczyć. Odprawili z kwitkiem Grudziądz czy nie pozwolili zostawić u siebie dwóch punktów Włókniarzowi remisując dzięki fantastycznym biegom nominowanym. Porażkę w Toruniu ciężko nazwać falstartem, ale każde z tych spotkań potwierdziło, że spokojne utrzymanie to nie jedyny cel ekipy trenera Chomskiego.

Koziołki na pewno nie pojadą w delegację do województwa Lubuskiego po nic innego jak pewną wygraną. Nawet dobry start dla gospodarzy piątkowego spotkania nie stawia ich w żaden sposób w roli faworyta, a aktualny mistrz Polski góruje w tym zestawieniu pod każdym względem. Nie takie cuda już jednak żużel widział i na pewno Motorowcy będą musieli dać z siebie sto procent by przywieźć z tego wyjazdu komplet punktów. Ciekawe będzie też, jak w pierwszym meczu ze swoim byłym klubem spisze się Zmarzlik.

Awizowane składy:

e-but.pl Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak 10. Oskar Fajfer 11. Martin Vaculik 12. Wiktor Jasiński 13. Anders Thomsen 14. Oskar Paluch 15. Mateusz Bartkowiak

Tramsisja spotkania w Eleven Sports 1 28.04 o godzinie 20:30.