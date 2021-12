Znamy terminarz żużlowej U24 Ekstraligi

Ma to być jeden z elementów budowania piramidy szkoleniowej i danie szansy tym żużlowcom, który nie dostają zbyt wielu szans do jazdy w najlepszej lidze świata. W terminarzu uwzględniono 14 rund z udziałem 8 zespołów. Układ meczów będzie taki sam jak w PGE Ekstralidze – dla przykładu, na inaugurację Drużynowych Mistrzostw Polski Motor Lublin zmierzy się z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Takie samo spotkanie zobaczymy więc w U24 Ekstralidze.

Po rozegraniu wszystkich starć, które mają się odbywać we wtorki, dwa najlepsze zespoły pojadą w finale, a triumfatora poznamy 6 września.

W składzie każdej drużyny będzie od 6 do 8 zawodników. Będą mogli wystartować wyłącznie jeźdźcy do lat 24, którzy w poprzednim sezonie w PGE Ekstralidze nie mieli średniej biegowej większej niż 1.400 punktu (dla Motoru Lublin oznacza to, że Wiktor Lampart i Dominik Kubera nie będą mogli brać udziału w tych rozgrywkach). Jeśli żużlowcy startowali w niższych ligach, to ich średnia będzie odpowiednio przeliczana.

Mecze Motoru Lublin w U24 Ekstralidze w 2022 roku