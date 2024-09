Żużel. Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin [na żywo]

Rozstrzelany przez zazdrość? Obława za zabójcą z mercedesa. Osaczony zastrzelił się

Do 4 nad ranem trwała obława wokół Lubowidzy. Wieczorem kierowca mercedesa staranował toyotę, którą podróżowały 4 osoby, potem dokonał swoistej egzekucji na jednej z nich. Policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań w Łodzi. Gdy do lokalu próbowali wejść kontrterroryści padł strzał