Burmistrz nagrodził młodych artystów

Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury.

– Jesteśmy szczególnie dumni z waszych osiągnięć, z tego, jak rozwijacie swoje pasje, ubogacacie życie kulturalne Świdnika. Dzięki wam nasze miasto staje się bardziej kolorowe, wrażliwe, bliskie sercu wszystkich mieszkańców. Stypendia to nie tylko nagroda. To sygnał, że w was wierzymy, że możecie rozwijać pasje, pracować i że stajecie się coraz lepszymi artystami. Cieszcie się tym, co robicie, a my na pewno będziemy to wspierać – podkreślił burmistrz Marcin Dmowski.

Podczas gali nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”, który na co dzień działa pod kierownictwem Beaty i Lecha Leszczyńskich w Miejskim Ośrodku Kultury. Grupa zachwyciła publiczność kujawiakiem z oberkiem, pokazując jak wielka moc tkwi w polskim folklorze. Na scenie pojawił się też Zespół Tańca Współczesnego Ambarass, działający pod kierownictwem Edyty Sochy w Spółdzielczym Domu Kultury. Grupa zaprosiła publiczność do obejrzenia tanecznej opowieści, pełnej energii, rytmu i ekspresji. Część artystyczną gali zamykał występ Teatru Tańca „Topaz”, pracującego pod okiem Joanny Dudek-Kurowiak w Miejskim Ośrodku Kultury. Zespół wykonał wzruszający układ pt. „Gdy rozum śpi”, który zachwycił oryginalnością i głębokim przekazem.