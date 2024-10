0 A A

W (Nie)Wyparzonej Gębie gościliśmy kabaret FiFa-RaFa czyli Olę i Mateusza Kwiatkowskich. Zmierzyli się oni z naszymi ostrymi przekąskami i odpowiedzieli na pytanie skąd nazwa kabaretu, kto ma decydujący głos oraz opowiedzieli o swoim najnowszym programie "Love is in the air".

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować