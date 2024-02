Wjechał w cmentarny płot. "Nie wpadł na pomysł poinformowania służb"

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Uhrusku w gminie Wola Uhruska. Osobowy volkswagen na zakręcie zjechał z drogi i uderzył w cmentarny płot, niszcząc ok. 50 metrów przęseł i cztery nagrobki.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-latek z gminy Sławatycze nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna wyjechał samochodem do drogi i wezwał na miejsce lawetę. Nie wpadł na pomysł poinformowania służb o zdarzeniu. Na szczęście zawiadomił nas o tym świadek – relacjonuje asp. sztab. Kinga Zamojska-Prystupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.