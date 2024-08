I znów poleje się krew. Tym razem w wiejskiej świetlicy

Jeśli to stowarzyszenie organizuje akcję poboru krwi, to wiadomo, że dziać się będzie dużo, a krwiodawcy nie wrócą do domu z pustymi rękami. Poza standardowym pakietem czekolad, każdy dostanie też zestaw gadżetów oraz sadzonkę rośliny, ale będzie miał również okazję wygrania innych cennych nagród.

Nie zabraknie ponadto dodatkowych atrakcji. Posiłki regenarycyjne będą serwować panie z KGW. Swoje stoiska otworzą różne organizacje i instytucje, będą na nich organizować konkursy. Odbędą się również warszataty rękodzieła. Będzie można zajrzeć do wczesnośredniowiecznego obozu oraz podziwiać pokazy sprzętu OSP. Na chętnych czekać ma mobilna kapsuła badań zmysłów, a pięcioro dawców wygra karnet na podniebną przygodę.

Akcja w świetlicy wiejskiej w Mokrem ma zacząć się od godz. 8 i potrwać do 14.

Organizatorzy wydarzenia to: Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, Rejonowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Sołectwo Mokre, KGW Mokre, ZOGZ OSP RP w Zamościu z jednostką OSP w Mokrem.