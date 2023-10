Pożar w wiejskiej szkole. Ewakuacja i akcja gaśnicza. To było zaplanowane

Trening przeprowadzono we wtorek. Scenariusz zakładał, że w trakcie podgrzewania posiłku ma dojść do zapalenia się tłuszczu w garnku. Podczas próby gaszenia go, poparzone zostały dwie osoby, ogień zaczął się rozprzestrzeniać, a dym utrudniał sprawne wyprowadzenie uczniów na zewnątrz. Kilkoro z dzieci doznało obrażeń.

– W ramach prowadzonych ćwiczeń, nauczyciele wraz z personelem szkoły, zgodnie z przyjętym sposobem postępowania przystąpili do ewakuacji uczniów z budynku szkoły. Strażacy po przybiciu na miejsce ćwiczeń przystąpili do działań gaśniczych z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń pod kątem przebywania osób. Ponadto z uwagi na liczbę osób poszkodowanych zapewniono punktu pomocy medycznej – relacjonuje mł. Bryg. Marcin Żulewski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, któa zorganizowła ten trening dla jednostek KRSG.

W ćwiczeniach brali udział przedstawiciele OSP z Krasnobrodu, Majdanu Wielkiego, Starej Huty, Potoczka, Suchowoli, Białowoli i Dominikanówki. W akcji uczestniczyli też strażacy zawodowi z Zamościa i policjanci.