Udany występ zapaśniczek Sokoła Lublin i Cementu-Gryfa Chełm na Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Zapaśniczka Sokoła startowała w wadze do 46 kg. Oprócz krążka z najbardziej cennego kruszcu lublinianka otrzymała także tytuł mistrzyni Polski juniorek młodszych. Poza medalistką Sokoła na podium z województwa lubelskiego stanęły jeszcze cztery inne zapaśniczki.

Na drugim stopniu podium zameldowała się Natalia Małek z Cementu-Gryfa Chełm. Chełmianka, uczennica IV LO, startowała w kategorii wagowej do 73 kg. Jej koleżanka klubowa Zuzanna Ciejak zawiesiła na szyi brązowy krążek za występ w wadze do 46 kg. Ciejak to uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie. W wadze do 73 kg zmagania na podium zakończyły Nikola Kamola z ZTS Sokoła Lublin oraz Agnieszka Bryczek. To z kolei zawodniczka LUKS Suplesu Kraśnik. Obie wróciły do domów z brązowymi medalami.

Z Cementu-Gryfa Chełm o medale otarły się Roksana Sawicka (ZST Chełm) i Kinga Kamola (ZSEiM Chełm). Obie w walkach o brązowy medal musiały uznać wyższość swoich przeciwniczek i zakończyły swoje zmagania na wysokich piątych miejscach w kraju. Na ósmych lokatach zmagania zakończyły Oliwia Ożarowska (IV LO Chełm) oraz Patrycja Cieloch (ZSBiG Chełm). Dziewiątą zawodniczką w kraju została Oliwia Jankowska ( SP nr 6 Chełm).

Z kolei z sześcioosobowej ekipy Sokoła Lublin, oprócz medalistek Martyny Kłody i Nikoli Kamoli, blisko podium była Marcelina Chyła. Startująca w kategorii do 73 kg zakończyła występ na piątym miejscu. W kategorii do 61 kg zaprezentowały się trzy inne zawodniczki Sokoła. Na siódmej pozycji uplasowała się Sandra Salerek, na 12. Nikola Błaszczak, a na 13. Natalia Sztorc.

W klasyfikacji klubów najwyżej z naszego regionu znalazł się Cement-Gryf Chełm, który sklasyfikowany został na piątym miejscu. Piąta pozycja przypadła w udziale Sokołowi Lublin. Z kolei w rankingu województw Lubelskie było drugie.

Wyniki reprezentantek województwa lubelskiego podczas finałów OOM w zapasach kobiet w Miliczu

Kategoria 46 kg: 1. Martyna Kłoda (ZTS Sokół Lublin), 3. Zuzanna Ciejak (Cement-Gryf (Chełm) * kategoria 73 kg: 2. Natalia Małek (Cement-Gryf Chełm), 3. Nikola Kamola (ZTS Sokół Lublin), Agnieszka Bryczek (LUKS Suples Kraśnik).

Klasyfikacja drużynowa: 1. Industria LKS Znicz Chęciny, 2. ZKS Slavia Ruda Śląska, 3. Cement-Gryf Chełm, 5. ZTS Sokół Lublin.